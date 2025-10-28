तिते करेला र लौकाको भाउ बढ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- स्थानीय बजारमा तिते करेलाको भाउ प्रतिकिलो थोकमा १५ रुपैयाँले बढेर १ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ।
- लौकाको भाउ पनि प्रतिकिलो थोकमा २५ रुपैयाँले बढेर ८० रुपैयाँ कायम भएको छ।
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले शनिबार र आइतबारको मूल्य वृद्धि देखाएको छ।
२३ कात्तिक, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा तिते करेला र लौकाको भाउ बढेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले आइतबार यी दुई तरकारीको भाउ बढेको देखाएको हो ।
आज आइतबार कालीमाटी बजारमा तिते करेलाको भाउ प्रतिकिलो थोकमा औसत १५ रुपैयाँ बढेको छ । हिजो शनिबार किलोको थोकमा १ सय ५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
आज तिते करेलाको भाउ प्रतिकिलो थोकमा १ सय २० रुपैयाँ कायम छ ।
यस्तै आज लौकाको भाउ पनि थोकमा किलोको औसत २५ रुपैयाँ बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । आज लौका प्रतिकिलो थोकमा ८० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
हिजो शनिबार भने लौका प्रतिकिलो थोकमा ५५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
