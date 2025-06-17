महानगर उपप्रमुख डंगोल जेनेभा प्रस्थान

१६ भदौ, काठमाडौं । १७ देखि १९ भदौसम्म स्वीट्जरल्यान्ड जेनेभामा आयोजना हुने विश्व युवा नेता विश्वव्यापी शिखर सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोल आज प्रस्थान गरेकी छिन् ।
‘द फोरम अफ यङ ग्लोबल लिडर्स’ ले नयाँ युग हाँक्न नेतृत्व तयारीका लागि सम्मेलन आयोजना गरेको हो । फोरममा ४० वर्षभन्दा कम उमेरका युवा नेता छन् । यसमा शिक्षा, कला, संस्कृति तथा खेलकुद, व्यापार, नागरिक समाज, मिडिया, जनप्रतिनिधि, सामाजिक उद्यमशील लगायत क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व छ ।
सम्मेलनमा विभिन्न विधामा नेतृत्व गर्ने युवाबीच आपसी संवाद र सञ्जाल निर्माण हुनेछ । यस्तै योङ ग्लोबल लिडरबीच आपसी सिकाइ र अनुभव आदान प्रदान हुनेछ । यसले विश्वका फरक क्षेत्र र परिवेशलाई बुझ्न मद्दत गर्ने जनाइएको छ ।
डंगोलका अनुसार युवा विश्व नेता चयन भइसकेपछिको यो पहिलो बैठक हो । यसले फरक परिवेशका सम्भावना जान्ने अवसर प्रदान गर्ने उनले बताइन् ।
सम्मेलनमा उनका २ वटा प्रस्तुतीकरण हुनेछन् । गत वैशाखमा उपप्रमुख डंगोल, विश्व आर्थिक मञ्च २०२५ का लागि विश्वव्यापी युवा नेताहरूको मञ्चमा चयन भएकी थिइन् । युवालाई प्रेरणा प्रदान गर्ने र सांस्कृतिक पहिचानलाई आधुनिकतासँग जोड्ने राजनीतिज्ञका रूपमा उनलाई चयन गरेको हो ।
सम्मेलनमा दक्षिण एसियाली देशबाट ११ जना प्रतिनिधि छानिएका छन् । त्यसमध्ये नेपालबाट डंगोल छिन् । विभिन्न ५० देशबाट प्रतिनिधित्व रहेको यस समूहमा ७ क्षेत्रमध्ये सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै उपप्रमुख डंगोल चयन भएकी हुन् । यस समूहमा ४० वर्षभन्दा कम उमेर भएका विश्वका १ सय १६ युवा नेतृत्व छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4