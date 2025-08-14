१७ वर्षीय कृष यादवलाई ‘ग्लोकल टिन हिरो नेपाल २०२५’ उपाधि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- धनुषाका १७ वर्षीय कृष यादवलाई यस वर्षको 'ग्लोकल टिन हिरो नेपाल २०२५' उपाधि प्रदान गरिएको छ।
- ग्लोकल टिन हिरो पहलले शिक्षा बाहिरका क्षेत्रमा असाधारण काम गर्ने किशोर-किशोरीलाई सम्मान गर्दै आएको छ।
- निर्णायक टोलीले कृष यादवलाई अन्तिम चरणका अन्य पाँच प्रतिस्पर्धीबाट विजेता चयन गरेको थियो।
१७ भदौ, काठमाडौं । धनुषाका १७ वर्षीय अभियन्ता तथा सामग्री निर्माता कृष यादवलाई यस वर्षको ‘ग्लोकल टिन हिरो नेपाल २०२५’ उपाधि प्रदान गरिएको छ।
यो सम्मान ललितपुरको द प्लाजामा आयोजित कार्यक्रममा गोल्छा ग्रुपको शीर्षक साझेदारीमा ग्लोकल प्रा.लि.ले प्रदान गरेको हो।
ग्लोकल टिन हिरो पहलले शिक्षा बाहिरका क्षेत्रमा असाधारण काम गर्ने किशोर-किशोरीलाई सम्मान गर्दै आएको छ। यस वर्ष कृषलाई अन्तिम चरणमा रहेका अन्य पाँच प्रतिस्पर्धी — मानुषी न्यौपाने (स्याङ्जा), निश्चल ढुङ्गाना (कपिलवस्तु), अक्सफोर्ड आचार्य (जुम्ला), रेनुका सिंह (सर्लाही) र सफल पौडेल (रुपन्देही) — मध्येबाट छनोट गरिएको हो।
कृष यादव सामाजिक मुद्दामा सक्रिय कन्टेन्ट क्रिएटर हुन्। उनले टीएनसी अनस्क्रिप्टेड मार्फत बहस कार्यक्रम, वृत्तचित्र र सार्वजनिक संवाद सञ्चालन गर्दै आएका छन्। द नेपाली कमेन्टमा पनि उनी सह-रचनात्मक नेतृत्व गर्दै सामाजिक-राजनीतिक सामग्री उत्पादन गर्छन्। साथै, उनले प्रोजेक्ट विवेक र प्रोजेक्ट स्टिच जस्ता युवामुखी अभियानहरू सञ्चालन गरेका छन्।
अन्तिम प्रतिस्पर्धीहरूको उपलब्धि, सिर्जनशीलता र प्रभावका आधारमा निर्णायक टोलीले विजेता छनोट गरेको थियो। निर्णायकमा कोका-कोला नेपालकी चन्द्रिका कालिया, डब्लुडब्लुएफ नेपालका डा. घनश्याम गुरुङ, गोल्छा ग्रुपकी सीमा गोल्छा, भीओआइटीएचका सुरज वैद्य र युरोपेली सङ्घका थोमस मिलर रहेका थिए।
कार्यक्रममा कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद्, उद्यमी र युवा नेतासहित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो। ग्लोकल टिन हिरो नेपाल २०२५ लाई गोल्छा ग्रुप, युरोपियन युनियन, भारतको दूतावास, प्लान इन्टरनेसनल लगायतका संस्थाहरूले सहयोग गरेका थिए।
