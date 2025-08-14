आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, प्रतितोला कति ?

१७ भदौ, काठमाडौं । केही दिनयता नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड बनिरहेको छ । आज मंगलबार पनि सुन र चाँदी दुवैको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड बनेको छ ।
आज सुन तोलामा ६०० रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यससँगै छापावाल सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ५ हजार ९०० रुपैयाँ कायम छ ।
अघिल्लो दिन सोमबार छापावाल सुन तोलामा २ लाख ५ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
यस्तै चाँदीको मूल्यमा पनि नयाँ रेकर्ड बनेको छ । आज चाँदीको मूल्य १५ रुपैयाँले बढेको छ । मंगलबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला २ हजार ४ सय ८५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
हिजो सोमबार चाँदी २ हजार ४ सय ७० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
