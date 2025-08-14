कोशी र बागमतीका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान

१८ भदौ, काठमाडौं । कोशी र बागमती प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान भन्दा दक्षिणतिर अवस्थित रहेकाले देशभर ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छैन । तर तराई मधेश, कोशी र बागमती प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भने भारी वर्षाको पूर्वानुमान गरिएको हो ।
विभागले आज लुम्बिनी प्रदेशलगायतको पहाडी भूभाग र तराईका केही स्थानमा भने मध्यम वर्षाको सम्भावना औंल्याएको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले वर्षाका कारण पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम भने कायमै रहेको जनाएको छ । त्यसैले सबैलाई सतर्क रहन तथा पूर्वतयारी गर्न अनुरोध गरेको छ ।
गत २४ घण्टामा कञ्चनपुरको दोधारामा सबैभन्दा धेरै १३७.२ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ ।
