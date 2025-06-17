किसान कोटाको जग्गा किनेपछि शाहरुखकी छोरी सुहाना विवादमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- महाराष्ट्र सरकारले किसानलाई दिएको अलिबागको कृषि जग्गा सुहानाले कलेक्टरको अनुमति नलिई किनेको आरोप लागेको छ।
- सुहानाले मुम्बईको खोटे परिवारबाट १२.९१ करोड भारुमा जग्गा किनेर ७७.४६ लाख रुपैयाँ स्ट्याम्प शुल्क तिरेकी थिइन्।
- मुम्बई प्रहरीले सम्झौताको अनुसन्धानका लागि अलिबाग तहसीलदारबाट रिपोर्ट मागेको छ।
मुम्बई । बलिउड अभिनेता शाहरुख खानकी छोरी सुहाना जग्गाको कारोबारले समस्यामा परेकी छन् ।
महाराष्ट्र सरकारले अलिबागको थाल गाउँमा किसानलाई खेती गर्न जग्गा दिएको थियो । सुहानाले सोही जग्गा किनेपछि समस्या निम्तिएको हो ।
यस्तो जग्गा किन्न कलेक्टरको स्वीकृति आवश्यक पर्दछ, तर सुहानाले जग्गा किन्नको लागि अनुमति नलिएको र कागजी प्रक्रिया पनि पुरा नगरेको आरोप छ ।
सुहानाले यो जग्गा मुम्बईको कफ परेडमा बस्ने खोटे परिवारबाट लगभग १२.९१ करोड भारुमा किनेकी थिइन् । उनले ७७.४६ लाख रुपैयाँको स्ट्याम्प शुल्क पनि तिरेकी थिइन् । यो ट्रान्सफर मे ३०, २०२३ मा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मार्फत भएको थियो ।
मुम्बई प्रहरीका आवासीय अधिकारीले यस सम्झौताको अनुसन्धान गर्न अलिबाग तहसीलदारबाट रिपोर्ट मागेका छन् ।
महाराष्ट्र कृषि भूमि ऐन, १९६१ अनुसार, केवल त्यो व्यक्ति जो आफैं किसान हो (वा जसको परिवारसँग पहिले नै कृषि भूमि छ) ले कृषि भूमि खरिद गर्न सक्छ । गैर-किसानहरूले सिधै त्यस्तो भूमि खरिद गर्न सक्दैनन् ।
सरकारले किसान परिवारलाई खेतीपातीको लागि मात्र जग्गा दिएको छ भने, त्यो जग्गा सिधै बेच्न सकिँदैन । यसको लागि कलेक्टरको स्वीकृति लिनु आवश्यक छ । खरिदकर्ता र बिक्रेता दुवैले तहसीलदार कलेक्टरबाट एनओसी लिनुपर्छ ।
सुहाना चाँडै नै आफ्ना बुबा शाहरुखसँग फिल्म ‘किङ’मा देखिनेछिन् । यो उनको दोस्रो फिल्म हुनेछ । यसअघि उनले ‘द आर्चीज’बाट डेब्यू गरेकी थिइन् ।
