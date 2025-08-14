+
कर्ण थापाले एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा फरक मत दर्ता गर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १९ गते १३:४७
१९ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले पार्टीमा फरक मत दर्ता गराउने तयारी गरेका छन् ।

पार्टीका निर्णयहरूप्रति थापाले फरक मत दर्ता गराउन लागेका हुन् । उनले अहिले २ बजे केन्द्रीय कार्यालय पुगेर आफ्नो मत दर्ता गराउने तयारी गरेका छन् ।

‘पार्टीका निर्णयहरू, घटनाक्रम, जनताको बहुदलीय जनवाद रक्षाका कुराहरू मैले आफ्नो मतका रूपमा दर्ता गराउँदैछु,’ थापाले भने ।

पार्टी विधान संशोधन मस्यौदाबाट हटाइएको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रावधानबारे पनि छलफलको माग राख्ने भएका छन् ।

‘विद्या भण्डारीमाथि कारबाही गरिएको छ । त्यो विषय पनि समेटेको छु । वाम एकताबारे अध्ययन गर्न जरुरी छ,’ उनले लेखेका छन् ।

नेकपा एमाले
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित