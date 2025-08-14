+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न गोरखा महोत्सव हुने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २० गते १२:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गोरखा उद्योग वाणिज्य संघले गोरखा भ्रमण वर्ष २०२५ लाई लक्षित गरी ४ पुसदेखि १४ पुससम्म १२ औं गोरखा महोत्सव आयोजना गर्ने जनाएको छ।
  • महोत्सवमा करिब १५० वटा स्टल रहनेछन् जसमा कृषि र घरेलु उद्योगका उत्पादनहरू प्रदर्शनी गरिनेछन् र उत्कृष्ट स्टललाई पुरस्कार दिइनेछ।
  • महोत्सवमा म्यान अफ द गोरखा दौड, खाना महोत्सव, दोहोरी गीत प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, वक्तृत्वकला प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रमहरू हुनेछन्।

२० भदौ, गोरखा । गोरखा भ्रमण वर्ष २०२५ लाई लक्षित गरी गोरखा महोत्सव हुने भएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उदेश्यका साथ गोरखा उद्योग वाणिज्य संघले १२ औं गोरखा महोत्सव एवं प्रदेश स्तरिय कृषि, पर्यटन तथा औद्योगिक व्यापार मेला गर्न लागेको हो ।

बिहीबा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले आउँदो ४ पुसदेखि महोत्सव सुरु हुने जनाएको छ ।

हरमटारी खेलमैदानमा हुने महोत्सवले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनसँगै कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

‘नेपालभित्र र बाहिर गोरखा जिल्लालाई ऐतिहासिक र धार्मिक जिल्लाको रुपमा चिनाउने र गोरखा भ्रमण वर्ष २०२५ लाई प्रवर्द्धन गर्ने उदेश्य पनि हो,’ संघका अध्यक्ष भगवानबाबु मास्केले भने, ‘महोत्सवले आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटन भित्र्याउन ठूलो सहयोग पुग्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’

उनका अनुसार १४ पुससम्म चल्ने महोत्सवमा करिब १ सय ५० वटा स्टल रहनेछन् । कृषि र घरेलु उद्योगबाट उत्पादित उपजलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

पर्यटकीय स्थलहरूको फोटो र वृत्तचित्र, हस्तकला सामग्री लगायतको प्रदर्शनी महोत्सवमा हुनेछ । प्रदर्शनको आधारमा उत्कृष्ट स्टल छनोट गरी पुरस्कृत समेत गरिने बताइएको छ ।

महोत्सव अवधिभर म्यान अफ द गोरखा दौड प्रतियोगिता, औद्योगिक प्रदर्शनी, खाना महोत्सव, दोहोरी गीत प्रतियोगिता, खुल्ला युगल तथा गोरखा नगरपालिका अन्तर्गतको मावि स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता, पाँचौं गोरखा तारा, जिल्ला स्तरीय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता, रत्यौली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रदर्शनी लगायतका गतिविधी हुने संघका महासचिव चन्दनबाबु खत्रीले बताए ।

गोरखा महोत्सव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

साथीले नै अख्तियारको कर्मचारी भनेर धम्क्याउँदै मागे करोड, पैसा बुझ्न जाँदा पक्राउ

साथीले नै अख्तियारको कर्मचारी भनेर धम्क्याउँदै मागे करोड, पैसा बुझ्न जाँदा पक्राउ
विद्याको सदस्यताबारे ओली- केही विषय उठेका छन्, विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित छैन

विद्याको सदस्यताबारे ओली- केही विषय उठेका छन्, विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित छैन
८ कडा रोगको एकीकृत सुविधा स्वास्थ्य बीमा मार्फत पाउने

८ कडा रोगको एकीकृत सुविधा स्वास्थ्य बीमा मार्फत पाउने
एमालेको विधान महाधिवेशन सुरु LIVE

एमालेको विधान महाधिवेशन सुरु LIVE
धीरज-मिरुनाको ‘मैझारो’ तिहारमा आउने, ७ कात्तिकमा प्रदर्शन तय

धीरज-मिरुनाको ‘मैझारो’ तिहारमा आउने, ७ कात्तिकमा प्रदर्शन तय
कागतीको भाउ बढ्यो, किलोको कति ?

कागतीको भाउ बढ्यो, किलोको कति ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित