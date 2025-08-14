गोदावरीमा बाँडियो विद्या भण्डारीको सन्देश पत्र

२० भदौ, काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन जारी छ ।
विधान महाधिवेशनका लागि पुगेका प्रतिनिधिहरूलाई पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देशसहितको पत्र बाँडिएको छ ।
प्रतिनिधिहरूलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सन्देश भन्दै पत्र बाँडिरहेका छन् । महाधिवेशन वरपर धेरैले उक्त पत्र पढेर बसिरहेका दृश्य देखिएका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यताको विषय एमालेमा पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । यसैबीच सदस्यताको विषय विधान महाधिवेशनको एजेण्डा नभएको पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइसकेका छन् ।
उनले आजै उद्घाटन सत्रमा पनि भण्डारीको सदस्यताको विषयमा विधान महाधिवेशनमा छलफल नहुने बताएका थिए ।
