+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमाले विधान महाधिवेशनको आज अन्तिम दिन : अध्यक्षले जवाफ दिने, निर्वाचन आयोग चुनिने

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २२ गते ९:१२

२२ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन आज सकिँदै छ ।

महाधिवेशनमा उठेका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिने र विभिन्न प्रतिवेदनहरु पारित गर्दै समापन हुने नेकपा एमालेले जनाएको छ ।

एमालेको विधान महाधिवेशन भदौ २० गतेदेखि सुरु भएको थियो । त्यहाँ प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि १० समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो । शनिबार छलफल सकिएको र आज बिहान ८ बजेदेखि सुरु बन्दसत्रमा छलफलको निष्कर्ष सुनाउने क्रम जारी रहेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

त्यसक्रममा उठेका जिज्ञासा र प्रश्नको जवाफ अध्यक्ष ओलीले दिनेछन् । त्यसपछि समसामयिक प्रस्ताव पारित गरिने छ । आज नै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको निर्वाचन समेत हुनेछ । त्यसपछि महाधिवेशन समापन हुने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले जानकारी दिए ।

दोस्रो विधान महाधिवेशनको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव तयार गर्न सचिव योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाइएको छ । समितिले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनजीविकाको चासोबारे महाधिवेशनको धारणा तय गर्ने छ ।

‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ मूल नारासहित भदौ २० गतेदेखि एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन सुरु भएको थियो ।

विधान महाधिवेशनमा देशभरिका २ हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा ३१५ जना थप गरी २ हजार ३४१ जनाको सहभागिता छ ।

एमाले विधान महाधिवेशन निर्वाचन आयोग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सहमतिमा अडेनन् ओली

सहमतिमा अडेनन् ओली
समूहगत छलफलमा प्रि-इलेक्सनदेखि विद्या भण्डारीको सदस्यता पुनर्बहालीसम्मका सुझाव

समूहगत छलफलमा प्रि-इलेक्सनदेखि विद्या भण्डारीको सदस्यता पुनर्बहालीसम्मका सुझाव
पार्टीमा बहुपद बहुकेन्द्र बनाउन होइन

पार्टीमा बहुपद बहुकेन्द्र बनाउन होइन
एमाले विधान महाधिवेशनः प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गर्न ७ घन्टा समय

एमाले विधान महाधिवेशनः प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गर्न ७ घन्टा समय
एमाले विधान महाधिवेशनमा कर्ण थापालाई फरक मत पेस गर्न रोक

एमाले विधान महाधिवेशनमा कर्ण थापालाई फरक मत पेस गर्न रोक
एमाले विधान महाधिवेशन : दोस्रो दिनको कार्यक्रम केही ढिला सुरु

एमाले विधान महाधिवेशन : दोस्रो दिनको कार्यक्रम केही ढिला सुरु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित