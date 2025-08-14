सुनको भाउमा रेकर्ड बन्ने क्रम जारी, १६ सय बढ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सुनको भाउ आइतबार प्रतितोला १६ सय रुपैयाँले बढेर २ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
- चाँदीको भाउ पनि आइतबार नयाँ रेकर्ड बनाउँदै प्रतितोला २५ सय रुपैयाँ पुगेको छ।
- अघिल्लो दिन सुनको भाउ २ लाख १० हजार ४ सय र चाँदीको भाउ २४९० रुपैयाँ थियो।
२२ भदौ, काठमाडौं । सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड बन्ने क्रम जारी छ । आइतबार अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा प्रतितोला १६ सय रुपैयाँले सुन महँगिएको छ ।
अघिल्लो दिन प्रतितोला २ लाख १० हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज २ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
चाँदीको भाउले पनि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । आइतबार चाँदीको भाउ हालसम्मकै उच्च प्रतितोला २५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो दिन २४९० रुपैयाँको रेकर्ड बनाएको थियो ।
