४५ वर्षपछि समातिए व्यक्ति हत्याका फरार अभियुक्त

२२ भदौ, काठमाडौं । व्यक्ति हत्या गरेर फरार भएका एक जनालाई ४५ वर्षपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ४५ वर्षपछि सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका-६ घर भएका ७० वर्षीय जीवनाथ तिमिल्सिनालाई पक्राउ गरेको हो । उनलाई ताहचलबाट पक्राउ गरिएको सीआईबीका एसपी युवराज खड्काले बताए ।
उनले ७ कात्तिक २०३७ सालमा सिन्धुपाल्चोककै साविक माङ्खा गाविस ६ का जीतबहादुर तामाङले हत्या गरेका थिए । आँखामा खुर्सानीको धुलो धर्केर खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।
हत्यापछि फरार भएका उनलाई अदालते २० वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । पक्राउ परेका उनलाई अदालतमार्फत फैसला कार्यान्वयका लागि कारागार चलान गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।
