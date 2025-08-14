+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुरु भयो सोह्रश्राद्ध, पशुपतिमा पितृ पूजा (तस्वीरहरु)

0Comments
Shares
चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८२ भदौ २३ गते ९:२४

२३ भदौ, काठमाडौं । हिन्दू परम्पराअनुसार सोमबारदेखि पितृपक्ष अर्थात् सोह्रश्राद्ध सुरु भएको छ । आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्म कायम रहने पितृपक्षमा आफ्ना दिवङ्गत पितृको तिथिमा तर्पण, सिदादान तथा पिण्डदान गर्ने परम्परा छ ।

सोह्र वटा तिथिमा पितृप्रति श्रद्धासाथ पितृकार्य गरिने हुनाले नेपाली समाजमा सोह्रश्राद्धको नामले परिचित छ ।

चाड पर्व, यज्ञयज्ञादि तथा ठूला कार्य गर्नुभन्दा पहिले आफ्ना पितृको श्रद्धासाथ सम्झना गर्ने वैदिक परम्परा छ ।

बडादशैं र तिहारजस्ता महान् चाडका अगाडि पर्ने सोह्रश्राद्धले सन्ततिलाई आफ्ना पितृप्रतिको दायित्वबोध गराउनुका साथै पितृऋणबाट मुक्त गराएर चित्तशुद्धि गराउँछ भन्ने मान्यता रहिआएको छ ।

सोह्रश्राद्ध सुरु भएसँगै पशुपति क्षेत्रमा पनि सर्वसाधारणहरु दिवङ्गत पितृको सम्झनामा तर्पण तथा पिण्डदान गर्नका लागि पुग्ने गर्दछन् ।

   

सोह्रश्राद्ध
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जेनजी प्रदर्शनले संसदीय समितिको बैठक प्रभावित

जेनजी प्रदर्शनले संसदीय समितिको बैठक प्रभावित
सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ

सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ
उच्च मूल्यबाट घट्यो सुनचाँदी

उच्च मूल्यबाट घट्यो सुनचाँदी
बबरमहल-बानेश्वर सडकमा सवारी आवागमन पूर्णरुपमा बन्द

बबरमहल-बानेश्वर सडकमा सवारी आवागमन पूर्णरुपमा बन्द
जेनजी प्रदर्शनबीच राष्ट्रपति पौडेल सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी

जेनजी प्रदर्शनबीच राष्ट्रपति पौडेल सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी
टिकटकमा प्रधानमन्त्री : हामी सामाजिक सञ्जाल विरोधी होइनौं, बेथिति विरोधी हौं

टिकटकमा प्रधानमन्त्री : हामी सामाजिक सञ्जाल विरोधी होइनौं, बेथिति विरोधी हौं

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सशस्त्र द्वन्द्वमा पुरुषलाई पनि यौन हिंसा, न्याय कुरिरहेछन् हजारौं पीडितहरू

सशस्त्र द्वन्द्वमा पुरुषलाई पनि यौन हिंसा, न्याय कुरिरहेछन् हजारौं पीडितहरू
रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
आजबाट सोह्र श्राद्ध सुरु, किन गरिन्छ ?

आजबाट सोह्र श्राद्ध सुरु, किन गरिन्छ ?

9 Stories
के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित