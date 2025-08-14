उच्च मूल्यबाट घट्यो सुनचाँदी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आइतबार प्रतितोला २ लाख १२ हजार रुपैयाँमा पुगेको सुनको भाउ सोमबार ४ सय रुपैयाँले घटेर २ लाख ११ हजार ६ सय रुपैयाँमा झरेको जनाएको छ।
- चाँदीको भाउ पनि आइतबार प्रतितोला २५०० रुपैयाँबाट सोमबार २५ रुपैयाँले घटेर २४७५ रुपैयाँमा कायम भएको छ।
२३ भदौ, काठमाडौं । आइतबार उच्च मूल्यमा पुगेको सुनको भाउ सोमबार केही घटेको छ ।
अघिल्लो दिनको तुलनामा आज प्रतितोला ४ सय रुपैयाँले मूल्य घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला २ लाख १२ हजार रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । आज २ लाख ११ हजार ६ सय रुपैयाँमा झरेको छ ।
त्यस्तै चाँदीको भाउ तोलामा २५ रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला २५०० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज २४७५ रुपैयाँमा कायम भएको छ । चाँदी पनि अघिल्लो दिनको मूल्य हालसम्मकै उच्च हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4