विदेशमा भएका नेपालीलाई मताधिकारबाट वञ्चित नगरौं : मोहम्मद खालिद

२१ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन ।
‘विदेशमा लाखौं नेपाली छन् । उनीहरूलाई मतदानबाट वञ्चित नगरौं । कुन विधिले हुन्छ गरौं,’ उनले बैठकमा भनेका छन् ।
समितिमा संघीय संसद्को आसन्न निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल भएको छ ।
बैठकमा आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी लगायत रहेका छन् । जहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य खालिदले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारबाट बन्चित गर्न नहुने बताएका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4