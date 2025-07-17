विमानस्थलको २१ करोड बक्यौता तिर्न नेवानिलाई प्राधिकरणको ताकेता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमलाई २१ करोड रुपैयाँ बराबर बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको छ।
- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डेयले नेवानिलाई २० करोड ९९ लाख ७१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न पत्र लेखेका छन्।
- प्राधिकरणले भुक्तानी नगरे कानुन अनुसार कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ।
२१ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) लाई २१ करोड रुपैयाँ बराबर बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डेयले नेवानिलाई पत्र लेख्दै २० करोड ९९ लाख ७१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न भनेका छन् ।
त्यसो नगरे कानुन अनुसार कारबाहीको चेतावनी समेत प्राधिकरणले दिएको छ ।
