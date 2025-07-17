+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विमानस्थलको २१ करोड बक्यौता तिर्न नेवानिलाई प्राधिकरणको ताकेता

बक्यौता नतिरे कानुन अनुसार कारबाहीको चेतावनी समेत प्राधिकरणले  दिएको छ । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २१ गते १७:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमलाई २१ करोड रुपैयाँ बराबर बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको छ।
  • त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डेयले नेवानिलाई २० करोड ९९ लाख ७१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न पत्र लेखेका छन्।
  • प्राधिकरणले भुक्तानी नगरे कानुन अनुसार कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ।

२१ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) लाई २१ करोड रुपैयाँ बराबर बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डेयले नेवानिलाई पत्र लेख्दै २० करोड ९९ लाख ७१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न भनेका छन् ।

त्यसो नगरे कानुन अनुसार कारबाहीको चेतावनी समेत प्राधिकरणले  दिएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपाल वायुसेवा निगम नेवानि बक्यौता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पोखरा विमानस्थलका ठेकेदारसँग सवा २ अर्ब असुल गर्ने प्राधिकरणको निर्णय

पोखरा विमानस्थलका ठेकेदारसँग सवा २ अर्ब असुल गर्ने प्राधिकरणको निर्णय
‘ह्वाइटआउट’ अवस्थामा हेलिकप्टर उडाउन नपाइने, प्राधिकरणले ल्यायो नयाँ सर्कुलर

‘ह्वाइटआउट’ अवस्थामा हेलिकप्टर उडाउन नपाइने, प्राधिकरणले ल्यायो नयाँ सर्कुलर
७० वर्ष माथिका यात्रुलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट

७० वर्ष माथिका यात्रुलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भन्यो- चोरी गरिएका सामान फिर्ता गर

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भन्यो- चोरी गरिएका सामान फिर्ता गर
प्राधिकरणले ज्वार्चनलाई तोक्यो नेवानिको उत्तरदायी अधिकारी

प्राधिकरणले ज्वार्चनलाई तोक्यो नेवानिको उत्तरदायी अधिकारी
प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न : पर्यटनमन्त्री

प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न : पर्यटनमन्त्री

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ
११ लाखको जागिर छोडेर दुबईमा १ अर्बको कम्पनी

११ लाखको जागिर छोडेर दुबईमा १ अर्बको कम्पनी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories
धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित