+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काठमाडौं महानगरमा फोहोर वस्तु बाल्न रोक, बालेमा १० हजार जरिबाना

महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले खुला ठाउँमा प्लास्टिक, प्लास्टिककजन्य वस्तु र फोहर बालेमा १० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २३ गते १३:१३
प्रतीकात्मक तस्वीर

२३ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र प्लास्टिक, प्लास्टिककजन्य वस्तु र फोहर बाल्न रोक लगाएको छ ।

महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले खुला ठाउँमा प्लास्टिक, प्लास्टिककजन्य वस्तु र फोहर बालेमा १० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

चिसो मौसम सुरु भएसँगै फोहर, प्लास्टिक र अन्य वस्तु खुला ठाउँमा बाल्ने क्रम बढेको भन्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

जाडो महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणको स्तर अत्यधिक रूपमा बढ्ने गरेको भन्दै महानगरले यस्तो सूचना जारी गरेको जनाएको छ ।

विभागकी प्रमुख सरिता राईका अनुसार जनस्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल असर घटाउन यसप्रकारको निर्णय गरिएको हो ।

वायु प्रदूषणले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दम, खोकी जस्ता श्वासप्रश्वासका बिरामी, मुटुमा समस्या भएका तथा दीर्घ रोगको सामना गरिरहेका व्यक्तिलाई बढी असर गर्ने महानगरको भनाइ छ ।

महानगरले जारी गरेको प्रतिबन्ध सम्बन्धी अनुरोध कसैले अटेर गरेमा काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ तथा आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिम कारबाही हुने उनले बताइन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका फोहोर बाल्न रोक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले बालेनलाई भन्यो– सुकुम्बासीमाथि दम्भ नदेखाऊ

जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले बालेनलाई भन्यो– सुकुम्बासीमाथि दम्भ नदेखाऊ
क्षमा पूजा गरेर गहनापोखरी पुनर्निर्माण सुरु

क्षमा पूजा गरेर गहनापोखरी पुनर्निर्माण सुरु
ओम अस्पतालको क्यान्टिनमा भेटियो म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तु, ७ दिन बन्द

ओम अस्पतालको क्यान्टिनमा भेटियो म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तु, ७ दिन बन्द
थापाथलीको ट्राफिक बिट भत्काउन पुग्यो महानगरको डोजर (तस्वीरहरू)

थापाथलीको ट्राफिक बिट भत्काउन पुग्यो महानगरको डोजर (तस्वीरहरू)
थापाथलीको अनधिकृत संरचनामा चल्यो डोजर (तस्वीरहरू)

थापाथलीको अनधिकृत संरचनामा चल्यो डोजर (तस्वीरहरू)
काठमाडौं महानगरपालिकाले भन्यो– फोहोर घर बाहिर ननिकाल्नू

काठमाडौं महानगरपालिकाले भन्यो– फोहोर घर बाहिर ननिकाल्नू

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित