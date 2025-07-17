हिँउले पुरिएर मृत भेटिएका भारतीय पर्यटकको शवलाई सदरमुकाम ल्याइँदै

२३ कात्तिक, काठमाडौं । मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिका–६, मिलारेपा गुम्बाभन्दा माथि हिँउले पुरिएर मृत भेटिएका दुई भारतीय पर्यटकको शव सदरमुकाम ल्याइँदैछ ।
भारतीय पर्यटक वर्ष ५२ को जिग्नेशकुमार लल्लुभाइ पटेल र निजको छोरी १७ की प्रियान्शु कुमारी पटेल यही कात्तिक २ गतेदेखि हराइरहेका थिए ।
उनीहरूको शव हिँउले पुरिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
नेपाली सेनाको नयाँ भैरवीदल गुल्म, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सहकार्यमा शव सदरमुकाम चामेस्थित प्रादेशिक अस्पतालतर्फ ल्याउने क्रममा रहेको प्रहरीले बताएको छ ।
