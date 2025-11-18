+
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २४ गते ९:५७

२४ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूसँग छलफल गर्दैछ ।

निर्वाचनको तयारी अन्तर्गत उनीहरूसँग छलफल गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ । विगतको चुनावको अनुभव, शान्ति सुरक्षा र दलहरूसँगकोे समन्वय लगायतका विषयमा छलफल गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग समेत छलफल गरेको थियो । आयोगले राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबैलाई मतदाता नामावलीमा नाम छुट भएकालाई दर्ताको लागि प्रचार गरिदिन समेत आग्रह गर्दै आएको छ ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार निर्वाचन तयारीको ६० प्रतिशत काम भइसकेको छ । बाँकी काम समेत अगाडि बढिरहेको छ ।

आयोगले चुनावका लागि आवश्यक सामग्रीको सूची तयार पारेर खरिदको काम समेत अगाडि बढाइसकेको छ ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ७९ प्रकारका सामग्री चाहिने भनेर आयोगले सूची तयार पारेको थियो । त्यसमध्ये १४ प्रकारका वस्तु किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

निर्वाचनमा मतपेटिका, औँलामा चिह्न लगाउने मार्कर पेन, पित्तलको स्वस्तिक चिह्न छाप, स्ट्याम्प प्याड र स्ट्याम्प प्याडको मसी आवश्यक पर्दछ । लाहा छाप, कागज, डटपेन, धागो, सियो, पिन, किला, स्टेपलर, गम, लाहा, मैनबत्ती, ब्लेड, कार्बन पेपर, कैँची लगायतका सामग्री पनि चाहिन्छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्ड, कपडाको थैलो, मतदान कक्षको छेकवारा, फारमलगायत सामग्री पनि आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोग
