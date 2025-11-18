+
दोस्रो सप्ताहान्तमा ‘परान’ को कमाइ आक्रामक : ९ दिनसम्म कति कमायो ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २४ गते १७:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'परान' ले प्रदर्शनको नवौं दिन दोस्रो शनिबारसम्म ३ करोड ७१ लाख नेरु ग्रस कमाएको छ।
  • दोस्रो शनिबारमा मात्र फिल्मले १ करोड २० लाख नेरु ग्रस कमाएको छ।
  • फिल्मले १ लाख २८ हजार टिकट बिक्री गरेको र रात्रीकालिन शोज खचाखच देखिएको छ।

काठमाडौं । नीर शाह स्टारर फिल्म ‘परान’ ले दोस्रो सप्ताहान्तमा उत्कृष्ट कमाइ गरेको छ ।

प्रदर्शनको नवौं दिन दोस्रो शनिबारसम्म फिल्मले सिनेपाः बक्सअफिसमा ३ करोड ७१ लाख नेरु ग्रस कमाएको छ ।

दोस्रो शनिबार एकैदिनमा फिल्मको कमाइ १ करोड २० लाख नेरु ग्रस छ ।

सोही अवधिसम्म फिल्मका १ लाख २८ हजारवटा टिकट बिक्री भएका छन् । दीपक आचार्य निर्देशित फिल्म बाबु र सन्तान बीचको सम्बन्धको कथावस्तुमा आधारित छ ।

फिल्मले दोस्रो सातामा उत्कृष्ट कमाइ गरेसँगै हलले शोज संख्यामा पनि वृद्धि गरेका छन् । रात्रिकालीन शोज पनि खचाखच देखिएको छ ।

नीर शाह परान बक्सअफिस
