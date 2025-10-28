+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नीर शाह-गौरी मल्ल अभिनित गीत ‘टाटा बाइ बाइ’ लाई टिकटकमा रुचाइयो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २१ गते १५:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'पीआर'को गीत 'टाटा बाइ बाइ' युट्युबमा सार्वजनिक भएसँगै दर्शकले रुचाएका छन्।
  • निर्देशक शोभित बस्नेतले गीतले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएपछि दंग भएको बताए।
  • फिल्म आगामी मंसिर २६ गतेबाट देशब्यापी प्रदर्शन हुने तयारीमा छ।

काठमाडौं । युट्युबमा सार्वजनिक भएको फिल्म ‘पीआर’को गीत ‘टाटा बाइ बाइ’लाई दर्शकले रुचाएका छन् ।

टिकटक र रिल्समा समेत राखिएको यो गीतमाथि दर्शकले प्रशस्तै भिडियो बनाइरहेका छन् । यसले निर्मातालाई उत्साहित तुल्याएको छ ।

निर्देशक शोभित बस्नेत सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो फिल्मको गीतले चर्चा पाएपछि दंग छन् । यो गीत आइतबार सलोमा युट्युब च्यानलबाट रिलिज भएको थियो ।

गीतले युट्युबमा पनि राम्रै भ्यूज पाएको छ । २ हजार भन्दा धेरै लाइक प्राप्त भएको छ भने अधिकांश कमेन्टकर्ताले गीतको प्रशंसा गरेका छन् ।

गीतमा फिल्मका मुख्य कलाकार नीर शाह र गौरी मल्लको रोमान्टिक नृत्यलाई दर्शकले रुचाएका छन् ।

गीतमा भिम बीसीको संगीत, टेक बीसी र प्रीती घिमिरेको स्वर छ भने गीतको भिडियोमा रामजी लामिछानेको नृत्य निर्देशन छ ।

सलोन सलिना फिल्म्सको ब्यानरमा बनेको फिल्ममा आरए सुरज पौडेल, विनिता कार्की, राजन कुँवर, पूजा चौधरी, आश्मा अधिकारी मस्तानी, विमला खत्री, गणेश बुढाथोकी, म्याक्स कृष्ण थापा र नवीन घायलले अभिनय गरेका छन् ।

विशेष भूमिकामा नीर शाह, गौरी मल्ल, रवीन्द्र खड्का, उत्तम केसी, दिक्पाल कार्की छन् ।

निर्देशक बस्नेतले प्रेम, संघर्ष र आप्रवासनसँग जोडिएको भावनात्मक कथामा आधारित फिल्म निर्माण भएको बताए ।

विदेशमा रहेका छोराछोरीको अवस्था र नेपालमा रहेका बुबाआमाले उनीहरुप्रति गरेको अपेक्षा फिल्ममा समेटिएको निर्माण पक्षको भनाई छ । प्रस्तुतकर्ता रञ्जित साह र सन्तोष तिवारी हुन् भने निर्मातामा लक्ष्मण सापकोटा र प्रदीप दाहाल छन् । फिल्म आगामी मंसिर २६ गतेबाट देशब्यापी प्रदर्शन तयारीमा छ ।

गौरी मल्ल टाटा बाइ बाइ नीर शाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बाजुरामा सुविधायुक्त कारागार बन्दै

बाजुरामा सुविधायुक्त कारागार बन्दै
ओलीको प्रश्न- प्रधानमन्त्री बनाउन डिस्कर्डबाट भोटिङ भयो रे, कस्तो थियो मतपत्र ?

ओलीको प्रश्न- प्रधानमन्त्री बनाउन डिस्कर्डबाट भोटिङ भयो रे, कस्तो थियो मतपत्र ?
कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक र प्रतिगामी : ओली

कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक र प्रतिगामी : ओली
फुटबल खेलाडीको प्रदर्शनमा एनएनआईपीएको ऐक्यबद्धता

फुटबल खेलाडीको प्रदर्शनमा एनएनआईपीएको ऐक्यबद्धता
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना कि चुनाव भनेर अलमलिनु आवश्यक छैन : कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना कि चुनाव भनेर अलमलिनु आवश्यक छैन : कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
नेपाली फुटबल टिमले थाल्यो प्रशिक्षण (तस्वीरहरू)

नेपाली फुटबल टिमले थाल्यो प्रशिक्षण (तस्वीरहरू)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ
११ लाखको जागिर छोडेर दुबईमा १ अर्बको कम्पनी

११ लाखको जागिर छोडेर दुबईमा १ अर्बको कम्पनी
प्रधानमन्त्री कार्कीको चुनावी ‘ब्लूप्रिन्ट’

प्रधानमन्त्री कार्कीको चुनावी ‘ब्लूप्रिन्ट’
राजनीतिको धमिलो पानी र सम्भावित ५ परिदृश्य

राजनीतिको धमिलो पानी र सम्भावित ५ परिदृश्य

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories
धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित