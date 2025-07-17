+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

पोखरा एभेन्जर्स 2025

152/10 (19.5)
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va पोखरा एभेन्जर्स 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

165/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

१ बलमा १४ रन आवश्यक

पोखरा एभेन्जर्स 2025

152/10(19.5)
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

165/8(20)
WC Series
पोखरा एभेन्जर्स 2025
152/10 (19.5)
VS
१ बलमा १४ रन आवश्यक
काठमान्डु गोर्खाज 2025
165/8 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

पहिलो त्रैमासमा १९६ उद्योग दर्ता, सवा ७० अर्ब लगानी प्रतिबद्धता

विभागका अनुसार दर्ता उद्योगमध्ये ठूला र मझौला उद्योग संख्या १६/१६ छ । साना उद्योग संख्या १ सय ६४ छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १८ गते १५:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा उद्योग विभागमा १ सय ९६ उद्योग दर्ता भएका छन्।
  • यी उद्योगमा ७० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी प्रतिबद्धता गरिएको छ र १२ हजार १ सय ६२ रोजगारी प्रस्ताव गरिएको छ।
  • पहिलो त्रैमासमा ३ सय १२ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका आयोजना स्वीकृत भएका छन् र ४३ ट्रेडमार्क मुद्दाको कारबाही टुंगो लगाइएको छ।

१८ मंसिर, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा उद्योग विभागमा १ सय ९६ उद्योग दर्ता भएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार यस्ता उद्योगमा ७० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी प्रतिबद्धता गरिएको छ । साथै, ती उद्योगले १२ हजार १ सय ६२ रोजगारी प्रस्ताव गरेका छन् ।

विभागका अनुसार दर्ता उद्योगमध्ये ठूला र मझौला उद्योग संख्या १६/१६ छ । साना उद्योग संख्या १ सय ६४ छ ।

यो अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका ३ सय १२ आयोजना/उद्योग स्वीकृत भएका छन् । तीमध्ये स्वचालित मार्गबाट १ यस ९८ उद्योगको लगानी स्वीकृत भएको छ ।

पहिलो त्रैमासमा ३५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यी उद्योगमा १५ हजार ७ सय ५१ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ ।

चालु आव पहिलो त्रैमासमा उद्योग विभागमा ४३ ट्रेडमार्क सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही टुंगो लगाइएको छ । भारतमा रियायती निर्यातका लागि सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन सिफारिस १९ छ । यो अवधिमा २४ उद्योगको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरिएको छ ।

मन्त्रालयले यस अवधिमा नीतिगत सुधार र कार्यविधिगत सरलीकरणमा काम गरेको जनाएको छ । जसबाट औद्योगिक लगानी सम्बन्धी वातावरण सुधार, व्यापार सहजीकरण तथा सेवा प्रवाहमा सुधार अपेक्षा गरिएको छ ।

यसबीच उद्योग, लगानी तथा व्यापार प्रवर्द्धनमा सकारात्मक वातावरण तयार गर्ने गरी चालु आवको बजेट कार्यान्वयनका काम थालिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्योग उद्योग दर्ता उद्योग विभाग रोजगारी प्रस्ताव लगानी प्रतिबद्धता वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

व्यवसायमा देखिएका कानुनी अवरोधहरू हटाउँछौं : मन्त्री सिन्हा

व्यवसायमा देखिएका कानुनी अवरोधहरू हटाउँछौं : मन्त्री सिन्हा
सर्वोच्चको भन्यो- लुम्बिनी संरक्षण क्षेत्रका उद्योगहरू दुई वर्षभित्र अन्यत्र सार्नू

सर्वोच्चको भन्यो- लुम्बिनी संरक्षण क्षेत्रका उद्योगहरू दुई वर्षभित्र अन्यत्र सार्नू
उद्योग बन्द, नियुक्ति धमाधम

उद्योग बन्द, नियुक्ति धमाधम
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका उद्योगका छुट्टाछुट्टै ५ वटा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेस

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका उद्योगका छुट्टाछुट्टै ५ वटा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेस
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई मन्त्री भण्डारीको कडा निर्देशन

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई मन्त्री भण्डारीको कडा निर्देशन
उद्योगहरूको सहजीकरणका लागि कर्जा पुर्नतालिकीकरण गर्न बैंकरको सुझाव

उद्योगहरूको सहजीकरणका लागि कर्जा पुर्नतालिकीकरण गर्न बैंकरको सुझाव

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित