+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ट्रम्पको भाषण काटछाँटमा प्रश्न उठेपछि बीबीसी महानिर्देशक र समाचार प्रमुखले दिए राजीनामा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २५ गते ७:२७

२५ कात्तिक, काठमाडौं । बीबीसीबाट प्रसारण भएको एक वृत्तचित्रको सम्पादनमा प्रश्न उठेपछि महानिर्देशक टिम डेभी र समाचार विभाग प्रमुख डबोरा टर्नेसले राजीनामा दिएका छन् । साथै बीबीसीका अध्यक्ष समीर शाहले संसदीय समितिमा माफी मागेका छन् ।

बीबीसीको ‘प्यानोरमा’ले उत्पादन गरेको ‘डोनाल्ड ट्रम्प : अ सेकेण्ड चान्स ?’ नामको वृत्तचित्रमा प्रयोग गरिएको ट्रम्पको एक भाषण एडिटिङमा प्रश्न उठेको थियो । त्यससँग सम्बन्धित समाचार युकेको द टेलिग्राफ नामको पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो ।

आफूले गरेको गल्तीबारे बीबीसी आफैंले लेखेको समाचारमा उल्लेख भएअनुसार उक्त वृत्तचित्रमा ट्रम्पको भाषणका छुट्टाछुट्टै भाग काटेर जोडिएको छ र सन् २०२१ मा क्यापिटल हिलमा भएको दंगा गर्न उक्साएजस्तो देखिने गरी प्रस्तुत गरिएको छ ।

ट्रम्पले ६ जनवरी २०२१ मा वाशिङ्टन डीसीमा गरेको एक भाषणमा ‘हामी क्यापिटलतिर जाने छौं र हाम्रा साहसी सिनेटरहरू र कंग्रेसमेन र विमिनहरूको उत्साह बढाउने छौं ।’

तर सम्पादित भिडियोमा उनले ‘हामी क्यापिटलतिर जाने छौं… र त्यहाँ म तपाईंहरूसँगै हुने छु । अनि हामीहरू संघर्ष गर्छौं, हामी बेस्सरी संघर्ष गर्छौं,’ भनेको सुनिन्छ ।

सम्पादनका क्रममा काटछाँट गरेर जोडिएका यी दुई अभिव्यक्ति ट्रम्पले ५० मिनेटको अन्तरालमा फरक–फरक प्रसंगमा बोलेका थिए । तर सम्पादनको क्रममा एकै ठाउँ जोडिदिएर भड्काउ अभिव्यक्ति दिएजस्तो बनाइएको थियो ।

ट्रम्पले ‘बेस्सरी संघर्ष गर्छौं’ भन्ने प्रसंग अमेरिकामा हुने निर्वाचन कति ‘भ्रष्ट’ हुन्छ भनेर चर्चा गरेको भागबाट लिएर ‘हामी क्यापिटलतिर जाने छौं’ भन्ने भनाइसँग जोडिएको थियो ।

उक्त वृत्तचित्र अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन हुनुभन्दा एक साताअघि बीबीसीको ‘प्यानोरमा’ कार्यक्रममा प्रसारण भएको थियो ।

सम्पादनको क्रममा गरिएको यो त्रुटिबारे टेलिग्राफले समाचार लेखेको थियो । समाचारमा लेखिएको थियो, ‘उक्त दिनको घटनाबारे गरेको तोडमरोडले दर्शकहरूलाई यस्तो प्रश्न गर्न लगाउँछ– बीबीसीप्रति किन विश्वास गर्ने अनि यो क्रम कहिले टुङ्गिन्छ ?’

यस प्रकरणमा डोनाल्ड ट्रम्पले बीबीसी विरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनको टोलीले बीबीसीलाई पूर्ण र न्यायपूर्ण खण्डन गर्न वा १ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

यो विवादपछि माफी माग्दै बीबीसीका महानिर्देशक टिम डेभी र बीबीसीको समाचार विभागको कार्यकारी प्रमुख डेबोरा टर्नेसले राजीनामा दिएका हुन् ।

बीबीसीका अनुसार टिम डेभीले बीबीसी सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका सबै सेवाहरुको सम्पादकीय, सञ्चालनात्मक र सिर्जनात्मक विभागहरुको नेतृत्वमा थिए । उनी सन् २०२० मा नियुक्त भएका थिए ।

यसैगरी सन् २०२२ देखि बीबीसीको समाचार विभागको कार्यकारी प्रमुख रहेकी डेबोरा टर्नेसले समसामयिक विषयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको पनि नेतृत्व गर्दै आएकी थिइन् ।

बीबीसीले उनीहरुको सट्टामा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

डोनाल्ड ट्रम्प बीबीसी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गोरा किसानलाई अत्याचार गरियो, दक्षिण अफ्रिकाको जी-२० सम्मेलन बहिस्कार गर्छौं : ट्रम्प

गोरा किसानलाई अत्याचार गरियो, दक्षिण अफ्रिकाको जी-२० सम्मेलन बहिस्कार गर्छौं : ट्रम्प
चीनले स्थगित गर्‍यो अमेरिकी सामानमा थप शुल्क योजना

चीनले स्थगित गर्‍यो अमेरिकी सामानमा थप शुल्क योजना
चुनाव जितेपछि ममदानी : शहरका ‘डोनाल्ड ट्रम्पहरू’ लाई जवाफदेही बनाउनेछौं

चुनाव जितेपछि ममदानी : शहरका ‘डोनाल्ड ट्रम्पहरू’ लाई जवाफदेही बनाउनेछौं
अमेरिकासँग सम्झौता गर्न इरान आतुर रहेको ट्रम्पको दाबी

अमेरिकासँग सम्झौता गर्न इरान आतुर रहेको ट्रम्पको दाबी
क्यानडाका प्रधानमन्त्री कार्नीले ट्रम्पसँग मागे माफी, भन्सार शुल्कविरुद्ध विज्ञापनले बिग्रियो सम्बन्ध

क्यानडाका प्रधानमन्त्री कार्नीले ट्रम्पसँग मागे माफी, भन्सार शुल्कविरुद्ध विज्ञापनले बिग्रियो सम्बन्ध
ट्रम्प प्रशासनले भन्यो–कम्पनीहरूले एच-१बी भिसा दुरुपयोग गर्दा युवाको ‘अमेरिकन ड्रीम’ चोरी भयो

ट्रम्प प्रशासनले भन्यो–कम्पनीहरूले एच-१बी भिसा दुरुपयोग गर्दा युवाको ‘अमेरिकन ड्रीम’ चोरी भयो

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित