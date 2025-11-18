+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपाले भन्यो- विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता तत्काल सुरु गरियोस्

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २५ गते १८:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता कार्य तत्काल सुरु गर्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई माग गरेको छ।
  • रास्वपाले राष्ट्रिय परिचय पत्र र सम्बन्धित राजदूतावासबाट मतदाता नाम दर्ता गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ।
  • पत्रमा रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले हस्ताक्षर गरी पार्टीको तर्फबाट गृहमन्त्री अर्यालसमक्ष माग राखेका छन्।

२५ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्पतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता कार्य तत्काल सुरु गर्न माग गरेको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर रास्वपाले यस्तो माग गरेको हो ।

‘ठूलो संख्यामा नेपाली नवयुवाहरू विदेशमा रहनुभएकाले विदेशमा रहनुभएका योग्यता पुगेको नेपालीहरूको हकमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका आधारमा वा स‍म्बन्धित राजदूतावासबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सहजीकरण गर्ने तत्काल व्यवस्था मिलाइदिनुहुन समेत अनुरोध गर्दछौं,’ रास्वपाले गृहमन्त्री अर्याललाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रमा रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले हस्ताक्षर गरेका छन् । महामन्त्री बुर्लाकोटीले पार्टीकै तर्फबाट यस्तो माग गृहमन्त्री अर्यालसमक्ष राखेका हुन् ।

ओमप्रकाश अर्याल प्रवासी नेपाली मताधिकार रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गृहमन्त्री अर्यालसँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको भेट, निर्वाचनबारे चासो

गृहमन्त्री अर्यालसँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको भेट, निर्वाचनबारे चासो
फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन विशेष अपरेशन चलाउँछौं : गृहमन्त्री अर्याल

फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन विशेष अपरेशन चलाउँछौं : गृहमन्त्री अर्याल
गृहमन्त्री अर्याल र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबीच भेटवार्ता

गृहमन्त्री अर्याल र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबीच भेटवार्ता
गृहमन्त्री अर्यालले गरे पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको क्षतिग्रस्त घर अवलोकन (तस्वीर)

गृहमन्त्री अर्यालले गरे पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको क्षतिग्रस्त घर अवलोकन (तस्वीर)
गृहमन्त्री अर्याल र अमेरिकी राजदूत थम्पसनबीच भेटवार्ता

गृहमन्त्री अर्याल र अमेरिकी राजदूत थम्पसनबीच भेटवार्ता
गृहमन्त्री अर्याल जनकपुरमा

गृहमन्त्री अर्याल जनकपुरमा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित