+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जेनजी घाइतेहरूको वर्गीकरण विवरण संकलन गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २५ गते १९:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
  • स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८२ कात्तिक २४ मा जेनजी प्रदर्शनमा घाइते वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार विवरण संकलन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
  • जिल्लास्तरीय वर्गीकरण सहजीकरण समितिले ७ दिनको सूचना प्रकाशन गरी घाइते वर्गीकरण गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राविधिक समितिमा पठाउन निर्देशन दिएको छ।

२५ कात्तिक, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयद्वारा मंगलबार जारी परिपत्र अनुसार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८२ कात्तिक २४ मा जेनजी प्रर्दशनमा घाइतेको वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार घाइतेहरूको विवरण संकलन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो ।

प्रदर्शनका घाइतेहरूको वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ अनुसार गठन हुने जिल्लास्तरीय वर्गीकरण सहजीकरण समितिबाट घाइते तथा अपांङको वर्गीकरण गर्ने कार्यका लागि ७ दिनको सुचना प्रकाशन गर्ने निर्देशन दिएको छ ।

त्यसपछि घाइतेको वर्गीकरण काम सम्पन्न गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको जेनजी प्रदर्शन घाइतेहरुको प्राविधिक समितिमा पठाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘ जेनजी घाइते परिचयपत्र प्राप्त गरेका घाइतेहरूलाई पायक पर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वर्गाीकरण हुने व्यवस्था हुन गृह सचिवस्तरीय २५ कात्तिकको निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’

त्यसैगरी, जेनजी प्रदर्शनीका घाइतेहरूको विवरण सम्बन्धी कार्यविधिको सफ्ट कपी पनि सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई इमेल मार्फत पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालय जेनजी आन्दोल जेनजी घाइते
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने अध्यादेशमा सरकारलाई निर्वाचन आयोगले के राय दियो ?

प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने अध्यादेशमा सरकारलाई निर्वाचन आयोगले के राय दियो ?
जिसुसलाई गृहको निर्देशन : निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाउनू

जिसुसलाई गृहको निर्देशन : निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाउनू
३६ जना सहसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

३६ जना सहसचिवको सरुवा (सूचीसहित)
गृह मन्त्रालयको आग्रह : निर्वाचनको वातावरण बिगार्ने गतिविधि नगरौं

गृह मन्त्रालयको आग्रह : निर्वाचनको वातावरण बिगार्ने गतिविधि नगरौं
गृह मन्त्रालयमा भएको आगजनीले ५३ हजार अंगिकृत नागरिकताको अभिलेख नष्ट

गृह मन्त्रालयमा भएको आगजनीले ५३ हजार अंगिकृत नागरिकताको अभिलेख नष्ट
गृहको अनुरोध- धर्ना, जुलुस गर्नुअघि संवादबाट समाधानको प्रयास गरौं

गृहको अनुरोध- धर्ना, जुलुस गर्नुअघि संवादबाट समाधानको प्रयास गरौं

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित