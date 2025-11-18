+
समाजवादी मोर्चाबाट अलग भएको विप्लवको घोषणा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २६ गते ९:२२

२६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले समाजवादी मोर्चाबाट अलग भएको घोषणा गरेका छन् । उनले बुधबार वक्तव्य जारी गरेर चार दलीय समाजवादी मोर्चाबाट अलग भएको घोषणा गरेका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिमा समाजवादी मोर्चाको औचित्य समाप्त भएको विप्लवको निष्कर्ष छ । ‘समाजवादी मोर्चामा आबद्ध तीन पार्टीहरूले एकता गरेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाइसकेका छन् । यस्तो स्थितिमा आजकै स्वरुपमा समाजवादी मोर्चाको औचित्य समाप्त भएको नेकपाको निष्कर्ष छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सोही निष्कर्षका आधारमा हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेकपा समाजवादी मोर्चाबाट अलग भएको जानकारी गराउँदछौँ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र विप्लव नेतृत्वको नेकपा गरी चार पार्टी सहभागी भएर २०८० सालमा समाजवादी मोर्चाको निर्माण भएको थियो । राष्ट्रिय स्वाधीनता, राज्यको अग्रगामी रुपान्तरण र जनजिविकाको पक्ष वकालत गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध संघर्षको पहल गर्ने उद्देश्यले मोर्चा गठन भएको नेताहरूको भनाइ थियो ।

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपाले पार्टी एकता घोषणा गरेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट अलग भएको चिरन सी नेतृत्वको समूह पनि एकता प्रक्रियामा सहभागी छ ।

मोर्चाले केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गरे पनि समयको मागअनुसार रफ्तारमा कामहरू अघि बढाउन सम्भव नभएको विप्लवको भनाइ छ ।

नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' समाजवादी मोर्चा
