सदर चिडियाखानामा कालो रङको चितुवा

पूर्वी नेपालको इलामबाट उद्धार गरी ल्याइएको उक्त चितुवा आजदेखि दर्शकहरूले अवलोकन गर्न सक्ने गरी राखिएको चिडियाखानाका प्रमुख सत्यनारायण साहले जानकारी दिए।

रासस रासस
२०८२ कात्तिक २६ गते १७:४८

  • जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा कालो रङ भएको चितुवा अवलोकनका लागि राखिएको छ।
  • पूर्वी नेपालको इलामबाट उद्धार गरी भदौ १७ गते चिडियाखानामा ल्याइएको उक्त चितुवा पशु चिकित्सकको निगरानीमा राखिएको थियो।
  • मेलानिज्म नामक जेनेटिक म्युटेसनले शरीरमा अधिक मेलानिन् उत्पन्न भई चितुवा पूर्ण रूपमा कालो देखिन्छ।

२६ कात्तिक, काठमाडौँ। जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा आजदेखि पूर्ण रूपमा कालो रङ भएको चितुवा (ब्ल्याक प्यान्थर) अवलोकनका लागि राखिएको छ।

पूर्वी नेपालको इलामबाट उद्धार गरी ल्याइएको उक्त चितुवा आजदेखि दर्शकहरूले अवलोकन गर्न सक्ने गरी राखिएको चिडियाखानाका प्रमुख सत्यनारायण साहले जानकारी दिए।

पूर्वी नेपालको इलामबाट उद्धार गरी गत भदौ १७ चिडियाखानामा ल्याई पशु चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा राखिएको उक्त कालो चितुवा हाल सामान्य अवस्थामा आएपश्चात अवलोकन गर्न सक्ने गरी राखिएको हो।

यो चितुवाकै प्रजाति भए पनि मेलानिज्म नामक जेनेटिक म्युटेसनबाट शरीरमा अधिक मात्रामा मेलानिन् उत्पन्न भई काला धब्बाहरू बन्ने भएकाले पूर्ण रूपमा कालो देखिन्छ । यस प्रकारका चितुवाहरू विरलै मात्रामा भेटिने गर्छन्।

कालो रङ चितुवा सदर चिडियाखाना
