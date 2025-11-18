+
+
अवैध रूपमा हडपिएको त्रिविको जग्गा फिर्ता गर्न माग

त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्याललाई भेटेर नेविसंघले यस्तो माग राखेको हो । 

२०८२ कात्तिक २६ गते १७:५३

२६ कात्तिक, काठमाडौं । विभिन्न संघ-संस्थाले अवैध रूपमा हडपेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता गर्न नेविसंघले माग गरेको छ ।

त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्याललाई भेटेर नेविसंघले यस्तो माग राखेको हो ।

नेविसंघ त्रिवि समितिका अध्यक्ष विष्णु बडैलाको नेतृत्वमा गएको विद्यार्थीको टोलीले ठेकेदारसँग रकम असुलीमा संलग्नको नाम सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ ।

विद्यार्थीहरूले एआई केन्द्रीय विभाग स्थापना गर्न पनि माग गरेका छन् ।

त्रिवि जग्गा
