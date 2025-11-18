+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काठमाडौंमा गणतन्त्र कोरियाको राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रम

कार्यक्रममा सहभागी पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्दै नेपालस्थित गणतन्त्र कोरियाली राजदूत पार्क थेयङले नेपालको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि गणतन्त्र कोरिया सरकार नेपालसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरे।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २७ गते १३:१०

२७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालस्थित गणतन्त्र कोरियाली दूतावासले बुधबार काठमाडौँमा गणतन्त्र कोरियाको राष्ट्रिय स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा समारोह आयोजना गरेको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्दै नेपालस्थित गणतन्त्र कोरियाली राजदूत पार्क थेयङले नेपालको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि गणतन्त्र कोरिया सरकार नेपालसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरे।

राजदूत पार्कले नेपालको प्रचुर सम्भावना भएका तीन मुख्य क्षेत्र मानव संसाधन, जलविद्युत् र समृद्ध सम्पदा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि गणतन्त्र कोरिया सरकार वास्तविक साझेदारको भूमिकामा रहने उल्लेख गरे।

समारोहमा कोरियाली संस्कृति झल्कने सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त सांस्कृतिक कार्यक्रममा दक्षिण कोरिया नेपालको राम्रो साथी भएको समेत बताए ।

राष्ट्रिय दिवसको कार्यक्रम उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। त्यसैगरी विभिन्न विभागका मन्त्रीहरू, राजदूतहरू, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरू, सञ्चारकर्मीहरूका साथै काठमाडौँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू, काठमाडौँमा रहेका व्यवसायीहरू र दक्षिण कोरियाली समुदायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कोरिया गणतन्त्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भाषा पास गरे पनि दुई वर्षदेखि कोरिया जान नपाएपछि आन्दोलनमा

भाषा पास गरे पनि दुई वर्षदेखि कोरिया जान नपाएपछि आन्दोलनमा
कोरिया पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै ईपीएस शाखामा आन्दोलन

कोरिया पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै ईपीएस शाखामा आन्दोलन
कोरियामा ई-७ भिसामार्फत कामदार पठाउने कार्य स्थगित

कोरियामा ई-७ भिसामार्फत कामदार पठाउने कार्य स्थगित
कोरियास्थित नेपाली दूतावासले भन्यो- सीपयुक्त श्रमिक पठाउने मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आवेदन आएन

कोरियास्थित नेपाली दूतावासले भन्यो- सीपयुक्त श्रमिक पठाउने मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आवेदन आएन
कोरियामा मृत्यु भएका कमलको शव नेपाल ल्याइयो

कोरियामा मृत्यु भएका कमलको शव नेपाल ल्याइयो
कोरियामा कोमामा रहेका कमलको मृत्यु

कोरियामा कोमामा रहेका कमलको मृत्यु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित