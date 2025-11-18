+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल

सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा दलहरूको जोड

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २७ गते १५:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा र फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने तयारीका लागि दलहरूसँग छलफल गरेको छ।
  • निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न दलहरूसँग सहयोग मागेको र मृत्यु भइसकेका तथा दोहोरिएका नाम हटाउने काम भइरहेको सचिव पन्थले बताए।
  • दलहरूले निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा प्रत्याभूति आवश्यक रहेको र आयोगले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सँग छलफल गर्ने बताएको छ।

२७ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोग माघमा हुन राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबारे दलहरूसँग छलफल गरेको छ ।

कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा भएको छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त र राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एवं राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ ११ निर्धारण गरिएको छ भने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन फागुन २१ मा हुँदैछ ।

छलफलमा निर्वाचन कार्यतालिका, आवश्यक तयारीका लगायतका विषयमा दलहरूसँग सुझाव मागिएको आयोगका सचिव माहादेव पन्थले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न दलहरूसँग सहयोग मागिएको छ । मृत्यु भइसकेका, दोहोरिएका व्यक्तिको नाम सूचीबाट हटाउने कार्य भइरहेको उनले बताए ।

छलफलमा सहभागी दलहरूले आसन्न निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने पर्ने धारणा राखेका थिए ।

छलफलपछि बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूमा कुरा गर्दै जनमत पार्टीको कार्यकारिणी सदस्य ममता झाले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आफ्नो दलले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता राखेको बताइन् ।

तर, निर्वाचनको आयोगले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारको खोजी हुनुपर्ने र निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने सुझाव दिएको उनले बताइन् ।

निवार्चन सफल बनाउनु सबैको दायित्व भएको बताउँदै झाले निर्वाचन अति आवश्यक रहेको बताइन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का प्रेम सुवालले आयोगले ४० दिन निर्वाचन प्रचारका लागि छुट्याएकोप्रति पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका सुवालले प्रचारका लागि ४० आवश्यक नपर्ने र

सबै राजनीतिक दलहरूसँग सुझाव लिएर निर्वाचन तालिकालाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने राय छलफलमा राखेको बताए ।

निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा प्रत्याभूति आयोग र सरकारले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोगले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सँग छलफल गरेर देशभरीको सुरक्षाभूति के कस्तो छ स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए ।

सुरक्षा चिन्ताको सम्बोधन गर्न आयोग र दलहरू मिलेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने सचिव पन्थले बताए ।

सचिव पन्थका अनुसार हालसम्म १२६ वटा दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन घोषणा अघि १२२ दल दर्ता रहेको यसबीच ५ दल थपिएका छन् । यस्तै एउटा दल खारेज भएको र २१ वटा दर्ता प्रक्रियामा रहेको सचिव पन्थले बताए ।

दर्ताका लागि निवेदन दिएका २१ दलको कागजात अध्ययन, सनाखतको काम भइरहेको उनले बताए । ३० कात्तिकभित्र दर्ता प्रक्रियाको अन्तिम निर्णय दिइने र निर्वाचनमा भाग लिने दलको संख्या यकिन हुने पन्थले बताए ।

ले आगामी माघ ११ गतेका लागि निर्धारित राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे छलफल

आयोगका सचिव पन्थले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको प्राविधिक तयारीका विषयमा दलहरूसँग परामर्शपछि निर्वाचन कार्यक्रम ल्याइने बताए ।

सभाको सदस्यको पदावधि सकिनु ३५ दिन अघि निर्वाचन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम यो निर्वाचन हुन लागेको हो । सभाका १९ सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुन २१ गते सकिँदैछ । त्यसमध्ये १८ सदस्यमा निर्वाचन हुनेछ भने एक सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् ।

सभाको निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य, प्रदेशभित्रका स्थानीय निकायका अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुख रहनेछन् । प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको मत भार १८ हुन्छ ।

निर्वाचन आयोग प्रतिनिधिसभा राष्ट्रियसभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन आयोगको सर्भरमा समस्या, मतदाता नामावली दर्तामा सास्ती (तस्वीरहरू)

निर्वाचन आयोगको सर्भरमा समस्या, मतदाता नामावली दर्तामा सास्ती (तस्वीरहरू)
आचारसंहिताबारे दलहरूसँग छलफलमा निर्वाचन आयोग

आचारसंहिताबारे दलहरूसँग छलफलमा निर्वाचन आयोग
राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मतदाता सूचीमा नाम दर्ता सुरु

राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मतदाता सूचीमा नाम दर्ता सुरु
दल दर्ताको प्रयोजन एक, उद्देश्य अनेक

दल दर्ताको प्रयोजन एक, उद्देश्य अनेक
शिक्षकहरू दल र उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा चुनावी प्रचारमा संलग्न हुन नपाउने

शिक्षकहरू दल र उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा चुनावी प्रचारमा संलग्न हुन नपाउने
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रको प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रको प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित