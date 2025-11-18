+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निर्वाचन आयोगको सर्भरमा समस्या, मतदाता नामावली दर्तामा सास्ती (तस्वीरहरू)

0Comments
Shares
दिनेश गौतम दिनेश गौतम
२०८२ कात्तिक २७ गते १५:२२

२७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले ३० कात्तिकसम्म मतदाता नामावली दर्ता गर्ने समय सीमा तोकेको छ । यो समय सकिन अब तीन दिन मात्र बाँकी छ ।

तर, निर्वाचन आयोगको सर्भरमा समस्या आउँदा मतदाता नामावली दर्ता गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पुगेकाहरूले हैरानी खेपिरहेका छन् ।

बिहीबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा मतदाता नामवलीमा दर्ता गर्न पुगेकाहरूले यस्तै हैरानी खेप्न बाध्य भएका छन् ।

आयोगको सर्भरमा समस्या आउँदा मतदाता नामावली दर्ता गर्न पुगेकाहरू लामो समयदेखि लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

सर्भर डाउन भएका कारण लामो समयदेखि लाइनमा बस्दा पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न नपाएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

देशभरिका निर्वाचन कार्यालयहरूमा मतदाता नामावली दर्ता गर्नेहरूको भिड लागेपछि आयोगले राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट बायोमेट्रिक लिएर नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । यसले मतदाता नामावली संकलनमा थप सहज हुने विश्वास आयोगको छ ।

निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन
लेखक
दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल
आचारसंहिताबारे दलहरूसँग छलफलमा निर्वाचन आयोग

आचारसंहिताबारे दलहरूसँग छलफलमा निर्वाचन आयोग
राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मतदाता सूचीमा नाम दर्ता सुरु

राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मतदाता सूचीमा नाम दर्ता सुरु
दल दर्ताको प्रयोजन एक, उद्देश्य अनेक

दल दर्ताको प्रयोजन एक, उद्देश्य अनेक
शिक्षकहरू दल र उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा चुनावी प्रचारमा संलग्न हुन नपाउने

शिक्षकहरू दल र उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा चुनावी प्रचारमा संलग्न हुन नपाउने
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रको प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रको प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित