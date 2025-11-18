+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चितवन मेडिकल कलेजले सुरु गर्‍यो रोबटिक सर्जरी

अत्यधुनिक प्रविधिमा आधारित रोबटिक सर्जरी संसारमा नै विश्वसनीय मानिने गरेको कलेजको दाबी छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते १४:१४

२८ कात्तिक, चितवन । चितवन मेडिकल कलेजले रोबटिक सर्जरी सेवा सुरु गरेको छ । राजधानी बाहिर पहिलोपटक कलेजले यो सेवा सुरु गरेको भरतपुरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

गत सेक्टेम्बर महिनादेखि थालेको सेवा हालसम्म १४ जनाले लिइसकेका छन् । तीमध्ये ८ जनाको मेजर सर्जरी गरिएको हो । अधिकांश युरोलोजीसँग सम्बन्धित बिरामीको शल्यक्रिया गरिएको हो ।

अत्यधुनिक प्रविधिमा आधारित रोबटिक सर्जरी संसारमा नै विश्वसनीय मानिने गरेको कलेजको दाबी छ । झन्डै ३२ करोडको लगानीमा रोबर्टसहितको सेटअप तयार गरिएको कलेजका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रताप देवकोटाले जानकारी दिए । उनले कलेजले नयाँ नयाँ प्रविधिहरू ल्याएर राजधानी बाहिर विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गरेको बताए ।

कलेजले रोबटिक सर्जरी गर्ने प्राविधिक तथा चिकित्सकहरूलाई तालिमका लागि चीन पठाइसकेको छ । अहिले कलेजमा रोबोटिक तथा युरो सर्जन डा. प्रतीकमान सिंह गुरुङको नेतृत्वमा रोबर्टिक सर्जरी भइरहेको कलेजका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालले जानकारी दिए । उनको टिममा जीआई सर्जनहरू डा. विशाल आचार्य र डा. रोहितकुमार मिश्र लगायतका चिकित्सकहरूको टिम छ ।

डा.गुरुङका अनुसार ओपन सर्जरी (चिरेर गरिने) र दुरबिन प्रविधिबाट गरिने शल्यक्रियाभन्दा रोबटिक शल्यक्रिया धेरै आधुनिक, सहज र बिरामी चाँडै निको हुने खालको भएको हुन्छ । ‘रोबोटिक सर्जरी चिकित्सा विज्ञानको एउटा अत्याधुनिक प्रविधि हो । यसमा कम्प्युटर डिभाइस, सिस्टम र राम्रो प्रविधि जडित हुन्छ ।’ डा. गुरुङले भने चिकित्सकको निर्देशन र योजनाअनुसार रोबर्टको सहायता लिएर शल्यक्रिया गर्ने हो ।’

यो प्रविधिबाट सर्जरी गरेको बिरामीले भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट नै अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनसक्ने पनि डा. गुरुङले बताए ।

सानो प्वाल बनाएर शल्यक्रिया गरिने र त्यस क्रममा रक्तश्राव कम हुने, कम पीडा र छिटो निको हुने, संक्रमणको सम्भावना पनि कम हुने लगायतका कारणले बिरामीलाई असहज नहुने उनको भनाइ छ ।

शल्यक्रियामा ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म शुल्क लिएर रोबर्टिक सर्जरी गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । न्यूनत्तम दुई लाख शुल्क अप्रेसनको पर्ने भए पनि हाल कलेजले सहुलियत दरमा बिरामीलाई सेवा दिएको छ । सोही प्रकारको सेवा लिन भारतमा ३ लाख देखि ८ लाखसम्म भारुसम्म लाग्ने डा. गुरुङले बताए ।

रोबटिक सर्जरी धेरै जसो युरोलोजी, गाइनकोलोजी, कार्डियोथोरासिक र क्यान्सर सर्जरीमा प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ ।

रोबोटिक सर्जरीमा प्रयोग हुने उपकरणहरू अत्यन्त संवेदनशील र सूक्ष्म हुने डा. गुरुङको भनाइ छ । ‘उपकरणहरूले मानव हातले गर्न नसक्ने अत्यधिक सुक्ष्मी र सानातिना गतिका शल्यक्रिया गर्न सक्छन् । यसले गर्दा शल्यक्रियाको क्रममा शरीरको अन्य भागमा न्यूनतम क्षति पुग्छ र अप्रेसनको परिणाम अत्यन्तै विश्वासिलो र सुरक्षित हुन्छ,’ डा. गुरुङले भने ‘जटिल शल्यक्रियाहरू सजिलै सम्पन्न गर्न, पुनः स्वास्थ्य लाभको समय घटाउन, र बिरामीको दुखाइ कम गर्न लतायत छिटो स्वास्थ्य लाभ गर्न मद्दत गर्दछ ।’

चितवन मेडिकल कलेज रोबटिक सर्जरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

 सन्तोष परियारले छाडे रास्वपा

 सन्तोष परियारले छाडे रास्वपा
भोजपुर–काठमाडौं हवाई उडान थपिँदा बिरामीलाई सहज

भोजपुर–काठमाडौं हवाई उडान थपिँदा बिरामीलाई सहज
थापा गाउँमा विशेष महाधिवेशन पक्षधर कांग्रेस युवाहरूको भेला

थापा गाउँमा विशेष महाधिवेशन पक्षधर कांग्रेस युवाहरूको भेला
मधेश प्रदेशका होटलमा घटे कर्मचारी, बढे पर्यटक

मधेश प्रदेशका होटलमा घटे कर्मचारी, बढे पर्यटक
नितिश जितका ५ कारण : महिलाको विश्वासदेखि खुम्चिएको गठबन्धनसम्म

नितिश जितका ५ कारण : महिलाको विश्वासदेखि खुम्चिएको गठबन्धनसम्म
आयोगको सिस्टमले थेग्न सकेन, मतदाता नामावली दर्ता गराउन सकस  

आयोगको सिस्टमले थेग्न सकेन, मतदाता नामावली दर्ता गराउन सकस  

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित