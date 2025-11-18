+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मन्त्रीले कोटेसनको काम बन्द गरे, संसदीय समिति सभापतिको प्रतिवाद

२० लाखसम्मको योजना कोटेसनमार्फत गर्न मिल्ने भए पनि मन्त्री राईले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कोटेसन बन्द गरेर सबै बजेट कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते १८:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले मन्त्रालयबाट कोटेसनको काम बन्द गरी सबै बजेट ठेक्का प्रक्रियाबाट खर्च गर्ने निर्णय गरेका छन्।
  • संसदीय समिति सभापति होमबहादुर थापाले कोटेसन बन्द गर्ने निर्णय व्यावहारिक नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
  • जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण कोशी प्रदेशमा ४ अर्ब ३३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ र पुनर्निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ।

२८ कात्तिक,विराटनगर । कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले मन्त्रालयबाट कोटेसनको काम बन्द गरेका छन् ।

२० लाखसम्मको योजना कोटेसनमार्फत गर्न मिल्ने भए पनि मन्त्री राईले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कोटेसन बन्द गरेर सबै बजेट कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

कोटेसनको काम बन्द गरेपछि संसदीय समिति सभापतिले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । शुक्रबार संसदीय पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री राईले मन्त्रालय मातहत हुने सबै खर्च ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएपछि प्रदेशसभाको प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति सभापति होमबहादुर थापाले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

मन्त्रीले बोल्दै गर्दा सभापति थापाले व्यावहारिक नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘ठेक्का प्रक्रिया सुचारु गर्दागर्दै २(४ महिना त्यतिकै जान्छ, त्यस्तो स्थितिमा योजनाहरू सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नरहन सक्छ,’ उनले भने, ‘हिजोसम्म १० लाखसम्मको योजनाका बारेमा हामीले थाहा पाउँदैनथ्यौं, सम्बन्धित कार्यालयले कोटेसनमा लिन्थ्यो, कोटेसनमै काम हुन्थ्यो, त्यहाँ केही कमजोरी भएको हुँदा अनुगमन हुन्थ्यो, यो कुरालाई मन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुपर्छ कि ।’

कोटेसनबाट सहजै हुने काम रोकिँदा सानो ठेक्काका लागि प्रक्रियामा नआउने उनको भनाइ छ । मन्त्री राईले खर्च पारदर्शिताका लागि यस्तो निर्णय गरेको बताए । जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि कोटेसनको काम बन्द गरिएको उनको दाबी छ ।

राईका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको बजेट खर्चका लागि मंसिर २० गतेभित्र प्रक्रियामा गइसक्नुपर्ने निर्णय भएको छ । मंसिर २० गतेभित्र प्रक्रियामा नगएको बजेटलाई रकामान्तर गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्शको बजेट खर्च रोकेका छौं, मंसिर २० गतेसम्म प्रक्रियामा नगएका योजना कटौती हुन्छ,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माणका लागि २५ प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन मंसिर २० गतेपछि हुन्छ ।’

कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपदपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रदेशको २५ प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनले जेनजी आन्दोलनबाट ध्वस्त भएका संरचना पुनर्निर्माणको काम धमाधम भइरहेको बताए ।

आन्दोलन र प्राकृतिमा ४ अर्ब ३३ करोडको क्षति

जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण कोशी प्रदेशमा ४ अर्ब ३३ करोड २२ लाखको क्षति भएको छ । कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेश सरकारको मात्रै ७६ करोड ९५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ क्षति भएको छ ।

गत असोज १७,१८ र १९ गतेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण ३ अर्ब ५६ करोड २७ लाख क्षति भएको थियो । बाढीका कारण ५६ वटा निजी घरमा क्षति पुगेको थियो । १३ वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेको थियो । १५८ वटा सडक, ३० वटा सडक पुल र ११ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको थियो ।

प्रदेशमा जम्मा २७७ वटा संरचनालाई बाढी पहिरोले क्षति पुर्‍याएको थियो । क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले जानकारी दिए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा विराटनगर महानगरपालिका कार्यालयको ९८ करोड ६३ लाख क्षति भएको थियो । महानगरको भौतिक संरचनातर्फ २३ करोड ३७ लाख ५८ हजार २३४ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । महानगरपालिकामा रहेको अन्य संरचनाको ७५ करोड २५ लाख ६३ हजार ४८५ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।

मन्त्रीले कोटेसन संसदीय समिति सभापति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सभामुखले मधेशलाई मुठभेडतर्फ धकेल्न खोजेको सात दलीय गठबन्धनको आरोप

सभामुखले मधेशलाई मुठभेडतर्फ धकेल्न खोजेको सात दलीय गठबन्धनको आरोप
जेन मलिक ‘वन डाइरेक्सन’ ब्याण्डमा फर्किन लागेको चर्चा के हो ?

जेन मलिक ‘वन डाइरेक्सन’ ब्याण्डमा फर्किन लागेको चर्चा के हो ?
निर्वाचन आयोगको सर्भर किन जान्छ झ्याप–झ्याप ?

निर्वाचन आयोगको सर्भर किन जान्छ झ्याप–झ्याप ?
दोलखाको कालापानीमा माइक्रोबस दुर्घटना, १४ जना घाइते

दोलखाको कालापानीमा माइक्रोबस दुर्घटना, १४ जना घाइते
‘डेडिकेटेड’ विवादमा उद्योगीले गुहारे प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीले गरे दुष्प्रचार, गरेनन् सहमति कार्यान्वयन

‘डेडिकेटेड’ विवादमा उद्योगीले गुहारे प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीले गरे दुष्प्रचार, गरेनन् सहमति कार्यान्वयन
एनपीएलको टिकटमा विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट दिन अखिल क्रान्तिकारीको माग

एनपीएलको टिकटमा विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट दिन अखिल क्रान्तिकारीको माग

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित