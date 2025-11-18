एआईजीमा बढुवा भए ईश्वर कार्की

२८ कात्तिक, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको जनपदतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा ईश्वर कार्कीलाई बढुवा गरेको छ ।
दानबहादुर कार्की प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएसँगै रिक्त रहेको एआईजी पदमा गृहले कार्कीलाई नियुक्त गरेको हो ।
प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) कार्की कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत थिए ।
शुक्रबार बसेको गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिको बैठकले कार्कीलाई एआईजीमा बढुवा गरेको समिति सदस्य सचिव एवं प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
