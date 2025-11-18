विभिन्न जिल्लामा एमालेको जनसभा, केन्द्रीय नेताहरू पनि सहभागी

२९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले अधिकांश जिल्ला सदरमुकाममा र्यालीसहित जनसभा आयोजना गरेको छ ।
पार्टीले रुपन्देही, गोरखा, चितवन, सुर्खेत, सुनसरी, गुल्मी, लमजुङ लगायतका जिल्लामा जनसभा चलिरहेको छ ।
सभालाई केन्द्रीय नेताहरू पनि पुगेका छन् ।
एमालेले वडा, पालिका हुँदै आज जिल्लास्तरीय सभा गरेको हो । आगामी मंसिर ७ गते सो पार्टी काठमाडौंमा जनसभा गर्ने बताएको छ ।
