एमाले प्रदर्शन : भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा सवारी अस्तव्यस्त (तस्वीरहरू)

६ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेले आज वृहत जनसभा गर्दैछ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा केहीबेरपछि सुरु हुने सभाका लागि अहिले कार्यकर्ताहरू भेला हुँदैछन् ।
प्रदर्शनमा सहभागी हुन पुगेका मान्छेहरूको संख्या बाक्लो हुँदै गएपछि अहिले सवारी चाप बढेको छ । सो क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापन अहिले अस्तव्यस्त बनेको छ ।
प्रदर्शनीमार्ग हुँदै सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई डाइभर्सन गरिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार, भृकुटीमण्डपमा हुने एमालेको प्रदर्शन र सभाका कारण मान्छेहरूको संख्या बाक्लो हुँदै गएपछि सवारी डाइभर्सन गरिएको हो ।
प्रदर्शनीमार्ग हुँदै चल्ने सवारी साधनलाई पद्मोदयमोड र सभागृहमोडबाट डाइभर्सन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यस्तै र्याली चलिरहेकाले टुँडिखेल वरपर भएर चल्ने सवारी साधनको आवागमनमा पनि केही प्रभाव पर्नसक्ने देखिएको छ ।
सो क्षेत्रमा सहज यात्राका लागि उक्त सडकको विकल्पमा अन्य सडकको प्रयोग गर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।
‘संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो साझा जिम्मेवारी !’ भन्ने नाराका साथ जनसभाको आयोजना गरिएको हो ।
जनसभाको आयोजना बागमती प्रदेश कमिटीले गरेको हो । प्रदर्शनसहित जनसभा हुने एमालेले जनाएको छ ।
