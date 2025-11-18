पोहोर नोक्सानीमा रहेको सोनापुर सिमेन्ट अहिले नाफामा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३० कात्तिक, काठमाडौं । सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनी ४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ नाफामा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनी ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो । कम्पनीको बिक्री आम्दानी करिब दोब्बर हुँदा नाफामा सुधार आएको हो ।
कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिक्री आम्दानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको बिक्री आम्दानी ३४ करोड ३० लाख रुपैयाँ थियो ।
३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको यस कम्पनीको रिजर्भमा २ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ५.६८ रुपैयाँ छ । त्यस्तै प्रतिसेयर नेटवर्थ १९१.९१ रुपैयाँ छ । हाल बजार मूल्य प्रतिकित्ता ४१२ रुपैयाँ छ ।
