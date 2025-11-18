मधेशका प्रदेश प्रमुखको प्रतिरक्षामा सर्वोच्चले उठायो प्रश्न

३० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको सरकार गठन विवादमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको साटो अरुले प्रतिरक्षा गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
दुवै पक्षको छलफलका लागि आइतबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रदेश प्रमुखको प्रतिरक्षा गर्न पर्नेमा त्यो खालको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलको लागि भोलि (मंसिर १) गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।
