+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नियमित हुन नसके विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने सिन्धुलीका ८ पालिका सभापतिहरूको माग

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक ३० गते १८:०५

३० कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सिन्धुलीका पालिका सभापतिहरू नियमित हुन नसके विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

वर्तमान नेतृत्व र मनोवृत्ति लिएर मतदाताकहाँ जान नसकिने उल्लेख गर्दै उनीहरूले चुनावअघि महाधिवेशनको माग गरेका हुन् ।

‘हाम्रो पार्टीको यही नेतृत्व र मनोवृत्तिले मतदाताको घर आगनमा जान सक्ने परिस्थिति नभएको यथार्थलाई अवगत गराउँदै जारी केन्द्रीय समितिको बैंठकले निर्वाचनभन्दा अघि नै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौं,’ सिन्धुलीका ८ पालिका सभापतिहरूले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नियमित महाधिवेशन नभएको खण्डमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेको स्मरण गराउँदै निर्वाचन अगावै विशेष महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय समिति बैठकले सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

हस्ताक्षर गर्नेमा कमलामाई नगरपालिकाका कमल पोखरेल, दुधौली नगरपालिकाका बलराम कार्की, फिक्कल गाउँपालिकाका रामबहादुर कार्की, तीनपाटन गाउँपालिकाका सोमप्रसाद घिमिरे, गोलञ्जोर गाउँपालिकाका मोतिराज सापकोटा, मरिण गाउँपालिकाका रामबहादुर वाइवा, घ्याङलेख गाउँपालिकाका गणेश पुलामी र सुनकोशी गाउँपालिकाका चन्द्र श्रेष्ठले छन् ।

हरिहरपुरका सभापति बमबहादुर स्याङ्बाले भने विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

नियमित महाधिवेशन नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन सिन्धुली सभापतिहरू
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आगामी महाधिवेशनबाट कांग्रेस नयाँ भएर आउँछ : गगन थापा

आगामी महाधिवेशनबाट कांग्रेस नयाँ भएर आउँछ : गगन थापा
नियमित महाधिवेशन नै साझा मिलनबिन्दु हुनुपर्छ : भीष्मराज आङ्देम्बे

नियमित महाधिवेशन नै साझा मिलनबिन्दु हुनुपर्छ : भीष्मराज आङ्देम्बे
कांग्रेस बैठकमा महेन्द्र यादव : आसन्न निर्वाचनबारे आजै निर्णय गरौं

कांग्रेस बैठकमा महेन्द्र यादव : आसन्न निर्वाचनबारे आजै निर्णय गरौं
कांग्रेस बैठक : चौतर्फी चेपुवामा खड्का, पछ्याउलान् देउवाको शैली ?

कांग्रेस बैठक : चौतर्फी चेपुवामा खड्का, पछ्याउलान् देउवाको शैली ?
मीन विश्वकर्माले भने– चुनाव अघि महाधिवेशनको मिति घोषणा गरौं

मीन विश्वकर्माले भने– चुनाव अघि महाधिवेशनको मिति घोषणा गरौं
कांग्रेसमा खैलाबैला : संसद पुनर्स्थापनाको हस्ताक्षर थाल्ने इसारा कसको ?

कांग्रेसमा खैलाबैला : संसद पुनर्स्थापनाको हस्ताक्षर थाल्ने इसारा कसको ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित