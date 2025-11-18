+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हुम्लामा आगलागीले घर जल्दा रावत परिवारको बिचल्ली, सहयोगको लागि याचना

0Comments
Shares
नरजन तामाङ नरजन तामाङ
२०८२ कात्तिक ३० गते १९:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–४ माझाँ गाउँमा आगलागी हुँदा शोभनकुमार रावतको ४ सदस्यीय परिवार बिचल्ली परेको छ।
  • आगलागीले घर, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, नगद र गरगहना जलेर २०/२५ लाख बराबरको क्षति भएको छ।
  • पीडित परिवारले सहयोगका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सिमकोटको खाता नम्बर ४१९०१०००८३१६०१० मा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

३० कात्तिक, हुम्ला । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका– ४ माझाँ गाउँमा आगलागी भएर घर जल्दा एक विपन्न परिवारको बिचल्ली भएको छ । खार्पुनाथ गाउँपालिका–४ माझाँ गाउँका शोभनकुमार रावतको घरमा आगलागी हुँदा ४ सदस्यीय परिवारको बिचल्ली भएको हो ।

आगलागीले उनीहरू घर जलेर पूर्ण नष्ट भएको छ । बिचल्लीमा परेको परिवार अहिले कान्छो भाइको घरमा शरण लिएर बसिरहेको रावतले दु:खेसो पोखे ।

आगलागीले घरमा रहेको खाद्यान्न, भाँडा, गरगहना, नगद, लत्ताकपडा सबै जलेर नष्ट भएको उनले बताए । ‘न त खाने अन्न छ, न त लगाउने लुगाकपडा नै, ६ छोरा–छोरी, श्रीमतीको बिच्चली भएको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

दूधकुण्ड वहुउद्देश्यीय सहकारीबाट घरपरिवार खर्चको जोहोको लागि लिएको ७ लाख नगद समेत जलेको उनको भनाइ छ । ‘आगलागीले २०/२५ लाख बराबरको क्षति भयो,’ उनले भने । बिच्चलीमा परेका रावत परिवारले सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् ।

सहयोगका लागि पीडित रावतका जेठान जीवन रोकायाको राष्ट्रिय वाणिाज्य बैक सिमकोटको खाता नम्बर ४१९०१००००८३१६०१० मा सहयोग गरिदिन उनीहरूको आग्रह छ ।

रावतको घर जलेर ७ लाख ५० नगद, लत्ताकपडा, भाँडा, १७ वटा ऊनको लिउ, ब्लान्केट ५ थान, कम्बल, गलैंचा, दराज २ थान, खाट ३ थान, अन्नपात १० क्विन्टल कोदो, ३ क्विन्टल चिनु, धान २ क्विन्टल, मकै ७ क्विन्टल, गहुँ ७ क्विन्टल उवा, १ क्विन्टल लगायतका सामग्री जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले पुष्टि गरेको छ ।

आगलागी हुम्ला
लेखक
नरजन तामाङ

तामाङ हुम्लाबाट पत्रकारिता गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित