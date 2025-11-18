डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- डिम्ब तस्करी प्रकरणमा होप फर्टिलिटी सेन्टरका सञ्चालकलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ।
- कानुनका विद्यार्थीद्वय उपेन्द्र राउत र आयुष मिश्रले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका छन्।
- सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा सोमबार निर्णय हुने जानकारी दिनुभएको छ।
३० कात्तिक, काठमाडौँ। डिम्ब तस्करी प्रकरणमा होप फर्टिलिटी सेन्टरका सञ्चालकलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ ।
कानुनका विद्यार्थीद्वय उपेन्द्र राउत र आयुष मिश्रले आज पेस गरेको रिट निवेदनमा उक्त विषयमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार सो विषयमा रिट निवेदन पेस भएको र यसबारे अध्ययन भइरहेको छ । दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा सोमबार निर्णय हुने उहाँले बताए।
यसअघि, सर्वोच्च अदालतले डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणमा रोक्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।
