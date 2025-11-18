+
टम क्रुजलाई पहिलो अस्कर अवार्ड प्रदान

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १ गते १६:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हलिउड स्टार टम क्रुजले ४ दशक लामो फिल्म करिअरमा पहिलोपटक मानार्थ अस्कर अवार्ड प्राप्त गरेका छन्।
  • अमेरिकी समयानुसार आइतबार राती १६ औं गभर्नस अवार्ड्स समारोहमा उनलाई एकेडेमी अफ मोसन पिक्चर आर्ट्स एन्ड साइन्सेजले सम्मान गरेको छ।
  • टम क्रुजले अवार्ड ग्रहण गर्दै भने, 'म जे गरिरहेको छु, त्यो फिल्म निर्माण होइन, म को हुँ भन्ने हो' र सिनेमाले साझा मानवता देखाउने बताए।

लस एन्जलस । हलिउड स्टार टम क्रुजले ४ दशक लामो फिल्म करिअरमा पहिलोपटक अस्कर अवार्ड प्राप्त गरेका छन् ।

फिल्ममा पुर्‍याएको योगदानको सम्मान गर्दै उनलाई अमेरिकी समयानुसार आइतबार राती १६ औं गभर्नस अवार्ड्स प्रदान गरिएको छ । यो अवार्ड मानार्थ अस्कर हो ।

एकेडेमी अफ मोसन पिक्चर आर्ट्स एन्ड साइन्सेजद्वारा आयोजित समारोहमा अभिनेता क्रुजलाई पुरस्कार प्रदान गरियो ।

अवार्ड लिन मञ्चमा उत्रिएका फिल्मका यी दिग्गजले आफ्नो मन्तव्य फिल्म निर्माण गर्ने व्यक्तिप्रति समर्पित गरे । साथै, सिनेमाको एकताबद्ध शक्तिलाई महसुस गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरे ।

‘म जे गरिरहेको छु, त्यो फिल्म निर्माण होइन । यो भनेको म को हुँ भन्ने हो’ अस्कर अवार्ड ग्रहण गर्दै क्रुजले भने ।

‘सिनेमाले मलाई संसारभरि लैजान्छ’ क्रुजले भने, ‘यसले मलाई भिन्नताहरूको कदर गर्न र सम्मान गर्न मद्दत गर्छ । यसले हाम्रो साझा मानवता पनि देखाउँछ, हामी कति धेरै तरिकामा समान छौं र हामी जहाँबाट आए पनि, त्यो हलभित्र, हामी सँगै हाँस्छौं, सँगै महसुस गर्छौं, सँगै आशा गर्छौं, र त्यो यस कला रूपको शक्ति हो ।’

उनले मन्त्व्य टुंग्याए, ‘र त्यो प्रकाशको किरणले संसार खोल्ने इच्छा जगायो, र म त्यसबेलादेखि नै यसलाई पछ्याउँदै आएको छु ।’

प्रोडक्सन डिजाइनर विन थोमस र अभिनेत्री/निर्माता/नृत्यकार डेबी एलेनले पनि मानार्थ ओस्कर प्राप्त गरे । अभिनेत्री/गायक/गीतकार डली पार्टनले उनको परोपकारी कार्यको सम्मानमा जीन हर्शोल्ट मानवीय पुरस्कार प्राप्त गरिन् ।

सधैं जस्तै, गभर्नर अवार्ड यसपटक पनि दर्जनौं वर्तमान अस्करका आकांक्षीको अघि बाँडियो ।

जुनमा, जब अभिनेता क्रुजलाई पुरस्कार प्राप्तकर्ताको रूपमा घोषणा गरियो, एकेडेमीका अध्यक्ष जेनेट याङले क्रुजलाई ‘सबै समयका सबैभन्दा मान्यता प्राप्त र सर्वाधिक कमाउने अभिनेतामध्ये एक’ भनेर प्रशंसा गरिन् ।

अस्कर अवार्ड टम क्रुज
