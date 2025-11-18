+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

चितवन राइनोज 2025

0/0
कर्णाली याक्स 2025 va चितवन राइनोज 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

117/1(15.1)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

चितवन राइनोज 2025

0/0
vs

कर्णाली याक्स 2025

117/1(15.1)
WC Series
चितवन राइनोज 2025
0/0
VS
कर्णाली याक्स 2025
117/1 (15.1)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

हसिनालाई मृत्युदण्ड ‘दुर्भावनापूर्ण र बदलाको भावना’ बाट प्रेरित : आवामी लिग

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २ गते १२:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बंगलादेशको आवामी लिगले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अदालतले दिएको मृत्युदण्डको सजायलाई 'दुर्भावनापूर्ण र बदलाको भावना' बाट प्रेरित भनेको छ।
  • आवामी लिगले मृत्युदण्डको सजाय खारेज गर्दै यो मुद्दा एउटा नाटकभन्दा बढी नभएको उल्लेख गरेको छ।
  • पार्टीले मंगलबार बंगलादेश बन्दको घोषणा गरी बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ।

२ मंसिर, काठमाडौं । बंगलादेशको आवामी लिगले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सुनाइएको मृत्युदण्डको सजायलाई ‘दुर्भावनापूर्ण र बदलाको भावना’ बाट प्रेरित भनेको छ ।

आवामी लिगले वक्तव्य जारी गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनालाई अदालतले दिएको मृत्युदण्डको सजाय खारेज गर्दै ‘दुर्भावनापूर्ण र बदलाको भावना’ बाट प्रेरित भनेको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाविरूद्ध चलाइएको मुद्दा एउटा नाटकभन्दा बढी केही पनि नभएको आवामी लिगको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

आफैंले स्थापना गरेको अदालतले सुनायो शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको फैसला

आवामी लिगले भनेको छ, ‘बंगलादेशका जनता, आवामी लिग र सबै मुक्तिसंग्रामका समर्थहरूको शक्तिले यो फैसलाविरूद्ध आन्दोलनको आँधी ल्याउने हामीले विश्वास गरेका छौं ।’

यसका साथै आवामी लिगले मंगलबार बंगलादेश बन्दको घोषणा गरेको छ । पार्टीले बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्ड सजाय, मानवता विरुद्धका अपराधमा दोषी ठहर

‘एक निर्वाचित सरकारको स्थानमा अवैध, असंवैधानिक, गैर–निर्वाचित फाँसीवादी युनुस र उसका सहयोगीहरूले गैर–कानुनी ढंगबाट देशको सत्तामाथि कब्जा गरेका छन्,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूको उल्लंघन गर्दै एक अवैध ट्राइब्युनल स्थापित गरेका छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

दिल्लीबाट शेख हसिनाले भनिन् : मृत्युदण्डको फैसला पक्षपाती र राजनीति प्रेरित

 

आवामी लिग शेख हसिना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुदूरपश्चिमका होटेलको अक्कुपेन्सी ३६.४० प्रतिशत मात्र

सुदूरपश्चिमका होटेलको अक्कुपेन्सी ३६.४० प्रतिशत मात्र
‘मिस कोस्मो’ मा पहिलोपटक जाँदैछ नेपाल, ‘थिम फोटोसुट’ मा दीपशिखाको हट अवतार

‘मिस कोस्मो’ मा पहिलोपटक जाँदैछ नेपाल, ‘थिम फोटोसुट’ मा दीपशिखाको हट अवतार
२४ भदौको विध्वंस प्रतिगामी र सुनियोजित, एमाले-कांग्रेसका नेता जिम्मेवार : पूर्वराष्ट्रपति यादव

२४ भदौको विध्वंस प्रतिगामी र सुनियोजित, एमाले-कांग्रेसका नेता जिम्मेवार : पूर्वराष्ट्रपति यादव
राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागको वेबसाइट ह्याक

राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागको वेबसाइट ह्याक
विशेष महाधिवेशनमा जाने सर्वसम्मत निर्णयले पार्टीलाई फुटबाट बचाउँछ : कोइराला

विशेष महाधिवेशनमा जाने सर्वसम्मत निर्णयले पार्टीलाई फुटबाट बचाउँछ : कोइराला
राहदानी विभागबाट ८ बिचौलिया पक्राउ

राहदानी विभागबाट ८ बिचौलिया पक्राउ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित