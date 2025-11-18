+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

जनकपुर बोल्ट्स 2025

130/6 (20)
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va जनकपुर बोल्ट्स 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

जनकपुर बोल्ट्स 2025

130/6 (20)
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0
WC Series
जनकपुर बोल्ट्स 2025
130/6 (20)
VS
काठमान्डु गोर्खाज 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

दिल्लीबाट शेख हसिनाले भनिन् : मृत्युदण्डको फैसला पक्षपाती र राजनीति प्रेरित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १ गते १६:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवता विरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ।
  • हसिनाले फैसलालाई पक्षपाती, राजनीतिक रूपमा प्रेरित र लोकतान्त्रिक जनादेश बिनाको धाँधलीपूर्ण अदालतद्वारा जारी गरिएको बताएकी छन्।
  • बंगलादेशमा आगामी फेब्रुअरी आम निर्वाचनअघि मृत्युदण्डको फैसलाले राजनीतिक तनाव र अस्थिरता बढेको छ।

१ मंसिर, काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवता विरुद्धको अपराध मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । ढाकामा मृत्युदण्डको फैसला भइरहँदा हसिना भारतमा निर्वासनमा छिन् ।

फैसलामाथि टिप्पणी गर्दै हसिनाले पक्षपाती, राजनीतिक रूपमा प्रेरित र लोकतान्त्रिक जनादेश बिनाको धाँधलीपूर्ण अदालतद्वारा जारी गरिएको बताएकी छन् ।

नयाँ दिल्लीमा इन्डिया टूडेसँगको अन्तर्वार्तामा ७८ वर्षीय हसिनाले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेकी छन् । फैसला पूर्व निर्धारित निष्कर्ष भएको दाबी गरेकी छन् ।

उनले आफ्नो अनुपस्थितिमा भएको फैसलाको आलोचना गर्दै भनिन्, ‘आईसीटी (अदालत) मा अन्तर्राष्ट्रिय केही छैन, न त यो कुनै पनि हिसाबले निष्पक्ष छ, अवामी लिग (उनको पार्टी) का सदस्यहरूलाई विशेष रूपमा मुद्दा चलाइएको छ, जबकी विपक्षी दलले गरेका कथित हिंसालाई बेवास्ता गरिएको छ ।’

ढाकाको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हसिनालाई हिंसा भड्काएको, प्रदर्शनकारीहरूलाई मार्ने आदेश जारी गरेको र व्यापक अत्याचार रोक्न असफल भएको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्ड सजाय, मानवता विरुद्धका अपराधमा दोषी ठहर

पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खानलाई पनि मृत्युदण्डको सजाए सुनाइएको छ । जबकी एक तत्कालीन प्रहरी प्रमुखलाई भने सरकारको साक्षी बनेका कारण पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।

फैसलालाई अस्वीकार गर्दै हसिनाले भनिन्, ‘विश्वका कुनै पनि साँच्चै सम्मानित वा व्यवसायिक कानुनविद्ले बंगलादेश आईसीटी (अदालत) लाई समर्थन गर्दैनन् ।’ बंगलादेशको अन्तिम निर्वाचित प्रधानमन्त्री (आफू)लाई हटाउन अदालत प्रयोग भएको उनको दाबी छ ।

उनले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री मुहम्मद युनुसलाई असंवैधानिक रूपमा र अतिवादी तत्वहरूको समर्थनमा सत्ता कब्जा गरेको आरोप लगाएकी छन् । गत वर्ष भएको आन्दोलन हिंसात्मक, क्रूर र आततायी भएको भन्दै उनले तत्कालीन सरकारले दमन गरेको आरोपको प्रतिवाद गरेकी छन् । बरु उल्टो शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीलाई गोली हानी हत्या गरिएको, पत्रकारहरूलाई समेत दुर्व्यवहार र यातना दिइएको आरोप विपक्षीमाथि लगाएकी छन् ।

हसिनाले युनुस सरकारको आदेशमा सेनाले देशभर प्रतिशोधात्मक आक्रमण गरेको, अवामी लिगका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सयौं घर, व्यवसाय र सम्पत्ति नष्ट गरिएको आरोप लगाएकी छन् ।

मानवअधिकार उल्लघंन सम्बन्धी अदालतको फैसलाबारे बोल्दै हसिनाले भनिन्, ‘जुलाई–अगस्टको अशान्ति हाम्रा लागि त्रासदी हो ।’ उनले पूर्वयोजना अनुसार हत्या गरेको आरोप अस्वीकार गरिन् ।

उनले अभियोजकहरूले आफूलाई सामूहिक हिंसामा जोड्ने कुनै पनि पुष्टि हुने प्रमाण पेश गर्न नसकेको दाबी समेत गरिन् । सरकारी कारबाही सुव्यवस्था कायम राख्न घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नै गरिएको तर्क गरेकी छन् ।

उनले आन्दोलनमा १४०० को मृत्यु भएको संख्या समेत झुटो भएको बताइन् । आफू नेतृत्वमा रहँदा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६१४ जनालाई शहीद घोषणा गरेर राहत दिने निर्णय भएको दलील पेश गर्दै हसिनाले अहिलेको सरकारको दबाबमा अभियोजनकर्ताहरू बेनामे साक्षीको भर परेको भन्दै आलोचना गरिन् ।

हसिनाले तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुद्दाको सामना गर्न आफू तयार रहेको दोहोर्‍याइन् । उनले भनिन्, ‘म मेरा आरोप लगाउनेहरूलाई उचित अदालतमा सामना गर्न डराउँदिन, जहाँ प्रमाणहरूको निष्पक्ष रूपमा मुल्याकंन र परीक्षण गर्न सकिन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले निर्दोष ठहर्‍याउने निश्चित भएर अहिलेको अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष छानबिन हुन नदिएको हसिनाको दाबी छ ।

बंगलादेशमा आगामी फेब्रुअरी आम निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । चुनाव हुन केही महिनाअघि पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनामाथि सुनाइएको मृत्युदण्डको फैसलाले त्यहाँ राजनीतिक तनाव बढेको छ । विज्ञहरूले थप अस्थिरताको चेतावनी दिएका छन् ।

बंगलादेश मृत्युदण्ड शेख हसिना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बंगलादेशमा शेख हसिनाको पार्टी कार्यालयमा आगजनी

बंगलादेशमा शेख हसिनाको पार्टी कार्यालयमा आगजनी
बंगलादेशमा ८० वर्षीया पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाले ३ ठाउँबाट चुनाव लड्ने

बंगलादेशमा ८० वर्षीया पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाले ३ ठाउँबाट चुनाव लड्ने
बंगलादेशमा १५ सैनिक अधिकारी हिरासत पठाउने अदालतको फैसला

बंगलादेशमा १५ सैनिक अधिकारी हिरासत पठाउने अदालतको फैसला
ढाकाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लागेको आगो नियन्त्रण, हवाई सेवा सुरु

ढाकाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लागेको आगो नियन्त्रण, हवाई सेवा सुरु
बंगलादेशमा मागियो पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्ड

बंगलादेशमा मागियो पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्ड
बंगलादेशमा कपडा कारखानामा आगलागी, १६ जनाको मृत्यु

बंगलादेशमा कपडा कारखानामा आगलागी, १६ जनाको मृत्यु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित