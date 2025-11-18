+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

चितवन राइनोज 2025

154/5 (17.6)
कर्णाली याक्स 2025 va चितवन राइनोज 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

166/3(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

१२ बलमा १३ रन आवश्यक

चितवन राइनोज 2025

154/5(17.6)
vs

कर्णाली याक्स 2025

166/3(20)
WC Series
चितवन राइनोज 2025
154/5 (17.6)
VS
१२ बलमा १३ रन आवश्यक
कर्णाली याक्स 2025
166/3 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares
दुबई एयर शो २०२५ :

इमिरेट्सले गर्‍यो ३८ अर्ब डलरमा ६५ जहाज अर्डर

दुबई एयर शोको पहिलो दिन इमिरेट्सले गरेको घोषणासँगै उसले बोइङसँग गरेको वाइड बडी जहाज खरिद अर्डर बुकिङ संख्या ३ सय १५ पुगेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २ गते १५:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इमिरेट्स एयरलाइनले दुबई एयर शो २०२५ को पहिलो दिन ६५ थान बोइङ७७७–९ जहाज खरिद अर्डर गरेको छ।
  • इमिरेट्सले बोइङसँग गरेको वाइड बडी जहाज खरिद अर्डर बुकिङ संख्या ३ सय १५ पुगेको छ।
  • इमिरेट्सले खरिद अर्डर गरिएका जहाज सन् २०२७ देखि आपूर्ति हुने र यसले अमेरिकामा हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ।

२ मंसिर, काठमाडौं । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा सुरु भएको ‘दुबई एयर शो २०२५’ को पहिलो दिन इमिरेट्स एयरलाइनले एकै पटक ६५ थान जहाज खरिद अर्डर गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम सीएनबीसीका अनुसार अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङका उत्पादन ‘बोइङ७७७–९’ सिरिजिका ६५ थान जहाजका लागि इमिरेट्सले ३८ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने छ ।

यूएईकै ठूलो वायुसेवा कम्पनी इमिरेट्स ठूला आकार (वाइड बडी) जहाजतर्फ अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक हो ।

दुबई एयर शोको पहिलो दिन इमिरेट्सले गरेको घोषणासँगै उसले बोइङसँग गरेको वाइड बडी जहाज खरिद अर्डर बुकिङ संख्या ३ सय १५ पुगेको छ ।

‘यो खरिद अर्डर घोषणाले अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनीसँगको बृहत दीर्घकालीन प्रतिबद्धता थप पुष्टि गरेको छ,’ घोषणापछि इमिरेट्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘हामीले अर्डर गरेका जहाज तयार गर्नका लागि अमेरिकामा थप हजारौं रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।’

इमिरेट्सको घोषणालाई अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले स्वागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिका र अन्य देशसँग जारी व्यापार वार्ताबीच ट्रम्पज प्रशासन इमिरेट्सको कदमबाट खुसी हुने देखिएको छ ।

अमेरिकासँगको व्यापार वार्तासँगै दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत, मलेसिया र इन्डोनेसियाले बोइङसँग ठूलो संख्यामा जहाज खरिद अर्डर गरिसकेका छन् ।

इमिरेट्सले खरिद अर्डर गरेको बोइङ७७७–९ सिरिजको जहाजमा अमेरिकी जहाज इन्जिन निर्माता कम्पनी जनलर इलेक्ट्रिक्स (जीई) एरोस्पेस द्वारा उत्पादित ‘जीई ९एक्स’ इन्जिन जडित हुन्छ । इमिरेट्सले जहाजमात्र नभई कुल ५ सय ४० थान जीई ९एक्स इन्जिन पनि अर्डर गरेको छ ।

‘यो खरिद अर्डरले बोइङ, जीई र अमेरिकी एरोस्पेससँगको हाम्रो एक दीर्घकालीन प्रतिबद्धतालाई पुन: एक पटक पुष्टि गरेको छ,’ इमिरेट्स एयरलाइनका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शेख अहमद बिन साइद अल मक्टौमले भने ।

त्यस्तै जीई एरोस्पेसका अध्यक्ष तथा सीईओ रसेल स्टोक्सले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो ग्राहक इमिरेट्सलाई धन्यवाद दिँदै सेवा र समस्या समाधानमा उसलाई हरतरहले सहयोग गर्ने बताए ।

इमिरेट्सले गरेको यो खरिद अर्डरका जहाज आपूर्ति मिति सन् २०२७ देखि हुने जनाइएको छ । इमिरेट्सले यसअघि गरेको ‘बोइङ७७७एक्स’ खरिद अर्डर योजना भने स्थगन जस्तै भएको छ ।

इमिरेट्सले गर्छ प्रत्येक साता ३ हजार उडान

इमिरेट्स एयरलाइनले हाल प्रत्येक साता ३ हजार उडान गर्दै आएको छ । यसले आफ्नो हब विमानस्थल दुबईबाट ७७ देशका १ सय ४८ गन्तव्यमा नियमित यात्रुवाहक तथा कार्गो उडान गरिरहेको छ ।

हाल इमिरेट्सले २ सय ५२ यात्रुवाहक र १२ कार्गो गरी २ सय ६४ जहाजबाट नियमित सेवा दिँदै आएको छ । इमिरेट्ससँग १ सय १६ थान ‘एयरबस ३८०’, १ सय ३३ थान ‘बोइङ७७७’, ८ थान ‘एयरबस ३५०–९००’ र एक थान ‘एयरबस ३१९’ एक्जिक्युटिभ जेट सञ्चालनमा छ ।

४० वर्षअघि सन् १९८५ मा स्थापना भएको इमिरेट्स एयरलाइन इमिरेट्स ग्रुपले सञ्चालन गर्दै आएको छ । इमिरेट्स एयरलाइनले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ३४ अर्ब ८३ करोड डलर बराबर कुल आम्दानी गरेको थियो भने खुद आम्दानी ५ अर्ब १९ करोड डलर थियो ।्

इमिरेट् एयरलाइनमा हाल ६९ हजार ४ सय ६५ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

इमिरेट्स एयरलाइन दुबई एयर शो २०२५ बोइङ बोइङ७७७–९ यूएई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

शंकर पोखरेलको आरोप- वर्तमान सरकार द्वन्द्व बढाउन लागेको छ

शंकर पोखरेलको आरोप- वर्तमान सरकार द्वन्द्व बढाउन लागेको छ
राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक परे बलिदानी दिन तयार छु : कांग्रेस नेता भण्डारी

राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक परे बलिदानी दिन तयार छु : कांग्रेस नेता भण्डारी
खरानीबाट बनेको सरकारले निर्वाचन गराउन चाहेको छैन : रामकुमारी झाँक्री

खरानीबाट बनेको सरकारले निर्वाचन गराउन चाहेको छैन : रामकुमारी झाँक्री
बाजुराको लाम्पाटा बाल विकास केन्द्रमा समस्यै समस्या

बाजुराको लाम्पाटा बाल विकास केन्द्रमा समस्यै समस्या
चौथो अन्तर्राष्ट्रिय महिला चलचित्र महोत्सव तथा छैटौं लघुचलचित्र प्रतियोगिता सम्पन्न

चौथो अन्तर्राष्ट्रिय महिला चलचित्र महोत्सव तथा छैटौं लघुचलचित्र प्रतियोगिता सम्पन्न
हिमपात र शीतलहरबाट बच्न पहिलोपटक बन्यो कार्ययोजना

हिमपात र शीतलहरबाट बच्न पहिलोपटक बन्यो कार्ययोजना

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नेपाली फिल्म जगतकी ५ सुन्दर पुरानी नायिका

नेपाली फिल्म जगतकी ५ सुन्दर पुरानी नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित