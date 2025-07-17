+
क्रिकेट प्रवर्द्धनमा कलाकार : नीति र रचना रंगशालामा, दयाहाङ मुस्ताङबाटै गर्दैछन् समर्थन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २ गते १७:२५

  • कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग सुरु भएको छ।
  • अभिनेत्री नीति शाहले चितवन राइनोज क्लबलाई रंगशालामा पुगेर ११ नम्बरको जर्सी लगाएर समर्थन जनाएकी छिन्।
  • अभिनेता दयाहाङ राईले मुस्ताङमा छायांकन गर्दै ‘बिराटनगर किंग्स’ को जर्सी लगाएर आफ्नो क्लबलाई समर्थन जनाएका छन्।

काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सुरु भएको छ ।

केही कलाकारले मैदानमा पुगेर आफूले समर्थन गरिरहेको क्लबलाई समर्थन गरिरहेका छन् भने केहीले फिल्मको छायांकन सेटबाटै सपोर्ट गरिरहेका छन् ।

अभिनेत्री तथा मोडल नीति शाहले ‘चितवन राइनोज’ क्लबलाई रंगशालामा पुगेर समर्थन गरेकी छिन् । नीति लेखिएको ११ नम्बरको जर्सी लगाएर नीतिले चितवन राइनोजको झण्डा फहराएकी छिन् ।

प्रशंसकलाई स्नातक तह उत्तिर्ण भएको जानकारी दिएकी गायिका रचना रिमाल पनि मैदानमा पुगेर आफ्नो क्लब ‘बिराटनगर किंग्स’ लाई समर्थन जनाएकी छिन् ।

क्लबको नीलो जर्सी लगाएर ब्याट बोकेको फोटो खिचाउँदै एलिनाले क्लबको प्रवर्धन गरिरहेकी छिन् ।

अभिनेता दयाहाङ राई अहिले हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा आउँदो फिल्म ‘कबड्डी ५’ को छायांकन गरिरहेका छन् । उनले छायांकन सेटबाट ‘बिराटनगर किंग्स’ को जर्सी लगाएर आफ्नो क्लबलाई समर्थन जनाएका छन् ।

‘आजबाट नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल सुरु हुँदैछ । सम्पुर्ण टिम तथा खेलाडीलाई सफलताको शुभकामना । सभ्य होस, भब्य रहोस । हामी समर्थक यसै खुसी । म चाहिँ बिरानटगर किंग्सको सपोर्ट गरिराछु है !!!’

गायक बद्री पँगेनी पनि सोमबार उद्घाटन खेल हेर्न त्रिवि क्रिकेट रंगशाला पुगेका थिए ।

कलाकार सन्दीप क्षेत्रीले पोखरा एभेन्जर्सको प्रवर्धन गरिरहेका छन् । लोकरक ब्याण्ड नेपथ्यले हालै पोखरा रंगशालामा पोखरा एभेन्जर्स क्लबको प्रवर्धनमा कन्सर्ट गरेको थियो ।

नेपाल प्रिमियर लिग
