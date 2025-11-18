मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तोडफोड र कर्मचारी कुटपिटमा संलग्न पूर्वसांसदसहित २ नेता पक्राउ

२ मंसिर, काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालय तोडफोडमा संलग्न दुई जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा पूर्वसांसद परमेश्वर साह र लोसपा नेता जिबेन्द्र झा रहेका छन् ।
उनीहरूलाई प्रहरीले अहिले हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछिको विवादमा उनीहरू आफैं संलग्न रहेर कार्यालय तोडफोड र कर्मचारी कुटपिटमा सक्रिय थिए ।
उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखले गरेको नियुक्ति र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादव पदभार ग्रहण गर्न आउने भन्दै कांग्रेससहितका दलका सांसद कार्यकर्ताहरुले तोडफोड, कुटपिट र राष्ट्रिय झण्डासमेत फाल्नेसम्मको गतिविधि गरेका थिए ।
कुटपिटपछि नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कात्तिक २४ गते नै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
लगत्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरीलाई संलग्नलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसपछि प्रहरीले अदालतबाट आइतबार पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले आज बिहान उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4