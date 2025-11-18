+
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तोडफोड र कर्मचारी कुटपिटमा संलग्न पूर्वसांसदसहित २ नेता पक्राउ

नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछिको विवादमा उनीहरू आफैं संलग्न रहेर कार्यालय तोडफोड र कर्मचारी कुटपिटमा सक्रिय थिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २ गते १७:३४

२ मंसिर, काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालय तोडफोडमा संलग्न दुई जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा पूर्वसांसद परमेश्वर साह र लोसपा नेता जिबेन्द्र झा रहेका छन् ।

उनीहरूलाई प्रहरीले अहिले हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछिको विवादमा उनीहरू आफैं संलग्न रहेर कार्यालय तोडफोड र कर्मचारी कुटपिटमा सक्रिय थिए ।

उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले गरेको नियुक्ति र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादव पदभार ग्रहण गर्न आउने भन्दै कांग्रेससहितका दलका सांसद कार्यकर्ताहरुले तोडफोड, कुटपिट र राष्ट्रिय झण्डासमेत फाल्नेसम्मको गतिविधि गरेका थिए ।

कुटपिटपछि नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कात्तिक २४ गते नै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

लगत्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरीलाई संलग्नलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसपछि प्रहरीले अदालतबाट आइतबार पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले आज बिहान उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

मधेश प्रदेश
प्रतिक्रिया
