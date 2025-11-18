+
पाकिस्तानको फैसलाबादमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ५ गते १६:२८

  • पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तको फैसलाबाद शहरमा रहेको कारखानामा विस्फोट हुँदा कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भएको छ।
  • आपतकाल सेवाका प्रवक्ता फारूक अहमदले प्रारम्भिक जाँचमा ग्यास चुहावटका कारण विस्फोट भएको बताए।
  • विस्फोटबाट कारखाना नजिकका नौ घर प्रभावित भएका छन् र मृतकमध्ये तीन जना मजदुर छन्।

५ मंसिर, काठमाडौं । पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तमा पर्ने फैसलाबाद शहरमा अवस्थित एक कारखानामा विस्फोट हुँदा कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भएको छ ।

विष्फोटमा परेर कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि उद्धारमा खटिएका अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

आपतकाल सेवाका प्रवक्ता फारूक अहमदले प्रारम्भिक जाँचका क्रममा ग्यास चुहावटका कारण विस्फोट भएको बताएका छन् ।

उनले विस्फोटबाट कारखाना नजिकका नौ घर प्रभावित भएका पनि जानकारी दिए ।

मृतकमध्ये तीन जना मजदुर र बाँकी स्थानीय बासिन्दा रहेका बताइएको छ । पञ्जाब प्रान्तकी मुख्यमन्त्री मरियम नवाजले पीडित र उनका परिवार प्रति समवेदना व्यक्त गरेकी छन् ।

पाकिस्तान विस्फोट
