+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

पोखरा एभेन्जर्स 2025

0/0
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 va पोखरा एभेन्जर्स 2025 vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

63/0(6.5)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

पोखरा एभेन्जर्स 2025

0/0
vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

63/0(6.5)
WC Series
पोखरा एभेन्जर्स 2025
0/0
VS
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
63/0 (6.5)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

भियतनाममा बाढीका कारण कम्तीमा ४१ जनाको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ५ गते १६:३८

५ मंसिर, काठमाडौं । भियतनाममा लगातारको वर्षा र बाढीका कारण एक हप्तामा कम्तीमा ४१ जनाको मृत्यु भएको छ ।

मध्य भियतनाममा आएको वर्षा र बाढीका कारण ९ जना बेपत्ता भएका छन् । भियतनामको सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले बेपत्ताहरूको खोजी कार्य जारी रहेको जनाएको छ ।

समाचारअनुसार वर्षा र बाढीबाट ५२ हजारन्दा बढी घर डुबानमा परको छन् । पाँच लाख घर र पसलहरूमा बिजुली अवरुद्ध भएको छ । बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रबाट हजारौं नागरिकलाई स्थानान्तरण गरिएको छ ।

पछिल्लो समय भियतनाममा मौसम अत्यन्तै खराब छ । कालमेगी र बुआलोई आँधीबाट भियतनाममा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

सरकारी अनुमानका अनुसार जनवरीदेखि अक्टोबरको बीचमा प्राकृतिक विपत्तिबाट भियतनाममा दुई अर्ब डलरको नोक्सान भएको छ ।

बाढी भियतनाम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित