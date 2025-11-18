नयाँ बसपार्क नजिकै सडकमा भेटियो शव, पोस्टमार्टम हुँदै

६ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–९ स्थित नयाँ बसपार्क नजिकै सडकमा एउटा शव फेला परेको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईका अनुसार, शनिबार बिहान लुगा कपडाले पोको पारेको अवस्थामा शव फेला परेको हो ।
फेला परेको शव अहिले पोस्टमार्टमका लागि पठाइएको उनले बताए ।
शवको सनाखत भएको छैन ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
