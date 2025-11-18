+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0
विराटनगर किंग्स 2025 va काठमान्डु गोर्खाज 2025 vs

विराटनगर किंग्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0
vs

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
WC Series
काठमान्डु गोर्खाज 2025
0/0
VS
विराटनगर किंग्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

नयाँ बसपार्क नजिकै सडकमा भेटियो शव, पोस्टमार्टम हुँदै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ६ गते १२:५३

६ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–९ स्थित नयाँ बसपार्क नजिकै सडकमा एउटा शव फेला परेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईका अनुसार, शनिबार बिहान लुगा कपडाले पोको पारेको अवस्थामा शव फेला परेको हो ।

फेला परेको शव अहिले पोस्टमार्टमका लागि पठाइएको उनले बताए ।

शवको सनाखत भएको छैन ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

नयाँ बसपार्क
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चुनावमा भाग लिने कांग्रेसको निर्णय

चुनावमा भाग लिने कांग्रेसको निर्णय
महाधिवेशनबारे निर्णय नगरी सकियो कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक

महाधिवेशनबारे निर्णय नगरी सकियो कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक
ह्वाइटहाउसमा मम्दानीलाई भेटेपछि ट्रम्पले भने- उत्कृष्ट भेट भयो, रमाइलो लाग्यो

ह्वाइटहाउसमा मम्दानीलाई भेटेपछि ट्रम्पले भने- उत्कृष्ट भेट भयो, रमाइलो लाग्यो
अहिलेको सरकारलाई चुनाव गराउने अधिकार छैन : ओली

अहिलेको सरकारलाई चुनाव गराउने अधिकार छैन : ओली
यस्तो देखियो काठमाडौंमा एमालेको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

यस्तो देखियो काठमाडौंमा एमालेको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
ओलीको प्रश्न- जेनजीलाई सघाएन भनेर बाराका एसपी तानिए, यो तमासा होइन ?

ओलीको प्रश्न- जेनजीलाई सघाएन भनेर बाराका एसपी तानिए, यो तमासा होइन ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित